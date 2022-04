Forza Italia, chi c'era all'assemblea del partito al Parco dei Principi a Roma

«Questo non è un governo di coalizione, ma un governo di emergenza nazionale. Ma pensate, come sarebbe stato possibile affrontare la campagna vaccinale con il governo Conte? Saremmo rimasti al bonus monopattini». Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo all'assemblea di Forza Italia, in corso a Roma. «E invece grazie all'intuizione del presidente Berlusconi, del governo di unità nazionale, siamo passati dai bonus alla serietà del generale Figliuolo. Voglio ringraziare i presidenti di Regione, che hanno sofferto più di tutti con i loro territori. All'inizio della pandemia sono stati spesso attaccati, e qualcuno immaginava un disegno neo-centralista, ma quando lo Stato ha iniziato a fare lo Stato, anche le Regioni hanno fatto bene la propria parte».