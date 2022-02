Città al buio questa sera: dall'Austerity di 49 anni fa alle proteste dei sindaci per il caro bollette

I sindaci di molti comuni italiani spegneranno le luci “pubbliche” per protestare contro l'aumento dei prezzi delle bollette di elettricità e gas. Un'Austerity auto-inflitta, non come quella imposta 49 anni fa. L'Austerity, ovvero le misure varate dal governo di Mariano Rumor (IV) a partire dal 1973 per risparmiare energia, colpivano in maniera differente i cittadini: i bambini non vedevano l'ora di lanciarsi a tutta velocità con le bici sui viali e i controviali che durante la settimana erano territorio per auto, moto e corriere. Le famiglie si davano appuntamento in piazza e non più solo nei parchi: non circolavano auto. Ecco una foto gallery di foto d'epoca per ricordare quei giorni.