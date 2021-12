Amatrice, 57enne disperso sul monte Gorzano: ricerche a tappeto, ma ancora nessuna traccia dell'uomo

Amatrice (Rieti) - Sono proseguite tutta la giornata le ricerche dell'uomo di 57 anni originario di Ceccano (Frosinone) che risulta disperso dal pomeriggio di sabato sul Monte Gorzano, nel territorio del comune di Amatrice. In azione diverse squadre di ricerca appartenenti al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco.

Anche nella giornata odierna, a causa delle difficili condizioni meteorologiche, non è stato possibile sorvolare a lungo l'area della ricerca con mezzi aerei e per questo motivo si è proseguita la perlustrazione via terra per molti chilometri.

Il terreno su cui operano le squadre che procedono a piedi con ramponi e piccozza è estremamente impervio, caratterizzato da uno strato nevoso di oltre un metro e da diversi dirupi. Le ricerche proseguiranno anche nella giornata di domani, a supporto delle operazioni anche la Croce Rossa Italiana i Carabinieri di zona e il Comune di Amatrice.

