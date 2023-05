Alluvione in Emilia Romagna, le 4 maxi idrovore slovacche e slovene in azione a Ravenna: aspirano 12mila metri cubi d'acqua l'ora

Alluvione Emilia Romagna: 4 maxi idrovore slovacche e slovene in azione a Ravenna, sono in grado di aspirare fino a 12mila metri cubi d'acqua l'ora. Da martedì sono schierati a Ravenna, a ridosso della zona industriale, 25 vigili del fuoco (Hasici, camion rossi) della Slovacchia e 32 tecnici della Guardia Nazionale (Civalna Zascita, la protezione civile in Slovenia, camion gialloblù). Le due imponenti colonne di mezzi pesanti sono state fatte acquartierare lunedì pomeriggio nel paddock dell'autodromo di Imola, poi la trasferta a Ravenna. Sono completamente indipendenti per due settimane: non hanno bisogno di energia elettrica, carburante e cibo (hanno anche una cucina da campo). Il loro lavoro è prezioso perché permette di "scaricare" la rete di Ravenna che potrà poi accogliere anche parte dell'acqua che non riesce a defluire da Conselice. I lavori dei team sloveni e slovacchi, che sono stati raggiunti anche da una colonna francese, sono coordinati dal Consorzio di Bonofica con l'assistenza della Protezione Civile Nazionale e dell'Emilia Romagna. I tecnici sloveni e slovacchi sono stati ringraziati davanti ai cronisti e agli amministratori locali a Forlì dal vicepremier Antonio Tajani e, da Bruxelles, dal commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni.

Il servizio di Paolo Ricci Bitti