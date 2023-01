Emile Zola, "J'accuse...!" e il suo 125esimo anniversario

Il manoscritto originale dell'articolo "J'accuse... !" dello scrittore francese Émile Zola durante l'affare Dreyfus è in mostra presso il sito Richelieu della Biblioteca nazionale francese a Parigi, in Francia. La lettera pubblicata sul quotidiano L'Aurore il 13 gennaio 1898 è indirizzata al presidente francese Felix Faure e difende l'innocenza del generale Dreyfus accusato di spionaggio. Quest'anno ricorre il 125° anniversario della sua pubblicazione. La Biblioteca nazionale francese ha acquistato il manoscritto nel 1991, in seguito alla sua classificazione come monumento storico.