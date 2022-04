Un viaggio nel post-umano di Cecilia Alemani alla Biennale Arte di Venezia: 1433 opere da 58 Paesi

Apre sabato a Venezia la Biennale Arte dal titolo Il Latte dei Sogni di Cecilia Alemani, curatrice (prima italiana a ricoprire questo incarico) di un pensiero declinato in 1.433 opere, di 213 artisti di 58 Paesi che intrecciano la loro fantasia con il libro della scrittrice e pittrice surrealista Leonora Carrington, ispiratrice del progetto. Come sta cambiando la definizione di umano? Quasi sono i legami che s’intrecciano tra i corpi, la terra, e la tecnologia? Quali le nostre responsabilità nei confronti del pianeta e come sarebbe la vita senza di noi? Venerdì la visita del ministro Franceschini al Padiglione Italia. Al centro dei Giardini piazza Ucraina, con un monumento di sacchi sabbia.