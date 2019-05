FAKE Brasile, Bolsonaro va negli Usa e vede Lula nel museo di Kennedy: facce scandalizzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente brasilianova a Dallas, negli Stati Uniti, e durante la visita in un museo guarda in uno schermo l’immagine proiettata del suo predecessore,, arrestato per scontare 12 anni di carcere perché gli sono stati contestati i reati di corruzione e riciclaggio di denaro. Sui social il Brasile si scandalizza per l'immagine che ritrae questo "incontro ravvicinato" tra i due, ma è tutto frutto di un fotomontaggio condiviso sui social.La visita è quella (reale) fatta allo scorso 15 maggio, il museo che racconta dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy il 22 novembre 1963.L'immagine in questione ritrae Bolsonaro e un gruppo di persone con lui nella visita ufficiale nelle stanze del museo. Bolsonaro è fermo, immobile, davanti a uno schermo dove si legge "The Presidency". Ma è sugli altri, in visita con lui, che si concentra l'attenzione: alcune di loro fanno espressioni di sorpresa davanti allo schermo con le immagini di Lula. C'è chi è a bocca aperta, chi si china per vedere meglio, chi ha il viso tra l'incuriosito e il contrariato.L’immagine in breve tempo ha scosso, via Facebook, gli elettori del Paese: un solo post in un profilo ha avuto più di 8900 condivisioni.Ma cosa c’è di vero? Di sicuro è stato fatto un fotomontaggio perché Bolsonaro è andato davvero al museo ma lì non veniva proiettato l'ex presidente brasiliano, ma John F. Kennedy. La fotografia, infatti, rilanciata dafa vedere il presidente Usa e non l'ex presidente brasiliano. Dunque, i tre personaggi sono stati colti grazie allo scatto in un momento 'particolare' che ha permesso, con un fotomontaggio, di far apparire tutt'altro.