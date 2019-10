Facebook, in arrivo la sezione News: così Zuckerberg sfida la disinformazione

Proprio mentre si riaccendono le polemiche per la questione Facebook e fake news, il social di Mark Zuckerberg si lancia in una nuova avventura nel mondo del giornalismo: negli Stati Uniti verrà dato il via a una sezione dedicata solo alle notizie. Si chiamerà semplicemente Facebook News. Per ora, spiega l'azienda in un post, il progetto è in fase di test su un gruppo di utenti, a cui fornirà notizie nazionali e locali in alcune aree metropolitane come New York e Los Angeles. A scegliere le notizie del giorno da mettere in evidenza sarà un team di giornalisti.

Facebook News si dividerà in «sezioni tematiche per approfondire affari, intrattenimento, salute,

sport, scienza e tecnologia». Ospiterà inoltre le storie del giorno selezionate da un gruppo di giornalisti, offrirà una personalizzazione in base a cosa l'utente legge e condivide, e consentirà di nascondere articoli, argomenti o editori non graditi. C'è anche una sezione per chi collega all'account su Facebook gli abbonamenti che ha sottoscritto ai quotidiani.

«Il giornalismo svolge un ruolo fondamentale nella nostra democrazia. Quando le notizie sono riportate in modo approfondito con buone fonti, forniscono alle persone informazioni su cui poter fare affidamento. In caso contrario, perdiamo uno strumento essenziale per prendere buone decisioni», scrive Facebook nel post.



