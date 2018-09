#FacebookDown non riesco a caricare i post — massimo.lazzari (@MassimoLazzari_) 27 settembre 2018

Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora problemi per Facebook. Dopo il down di un giorno fa, poi risolto, la piattaforma social è tornata a rendere difficile la pubblicazione dei post. Non è chairo quanto sia esteso il malfunzionamento ma su Twitter sono i molti gli utenti che lamentano il disservizio.