Quirinale, Salvini: «Da Lega prossima settimana proposta convincente. Fi: nessuna contrapposizione

Il nodo dei numeri di Silvio Berlusconi per un'eventuale candidatura al Colle verrà sciolto «Prima che si cominci a votare settimana prossima, prima della prima votazione» di lunedì. Lo ha detto Matteo Salvini, ribadendo che sulla candidatura del Cav. «Non accettiamo veti da parte di nessuno specie dalla sinistra che, a differenza degli ultimi 30 anni, non ha i numeri per scegliere da sola ma è curioso che ora che non ha i numeri, invochi il coinvolgimento di tutti». Bisogna «aspettare che Berlusconi faccia i suoi incontri e conti», ha aggiunto.

Elezioni Quirinale, le parole di Salvini

«Ci dobbiamo riaggiornare entro metà settimana, mercoledì o giovedì, vediamo», ha spiegato, per quanto riguarda il prossimo vertice del centrodestra. «Non ho piani B, C e D e non commento i "se". Stiamo lavorando per una scelta veloce e di alto livello, a differenza di Letta non mettendo veti nei confronti di nessuno».

«La settimana prossima, quando si comincia a votare, la Lega come forza responsabile e di governo, adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincente per tanti se non per tutti». Così il leader della Lega, Matteo Salvini parlando del voto sul Quirinale con i cronisti fuori dal Senato. E ha aggiunto: «Abbiamo l'onore e l'onere di fare una proposta che sia condivisa, io non dico di no a priori a nessuno e mi spiace che Letta invece dica con questo non mi siedo e con quello...».

Forza Italia: Salvini in linea con gli impegni presi

Le dichiarazioni di Matteo Salvini sono in linea con gli impegni presi e l'accordo raggiunto alla riunione dei leader del centrodestra di venerdì scorso. Come ripetuto in più occasioni, il centrodestra affronterà l'elezione del presidente della Repubblica - come tutti i prossimi appuntamenti elettorali - unito e saprà esprimere un candidato all'altezza. Non c'è dubbio che il profilo del presidente Silvio Berlusconi sia quello più autorevole. Ogni tentativo di creare polemiche o contrapposizioni fittizie, utili sono agli avversari politici, sarà dunque respinto. Così fonti di Forza Italia.