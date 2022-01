Quirinale, Matteo Renzi arriva di corsa e in ritardo al voto: «Mi hanno dato l'orario sbagliato»

Ricorda un po' la corsa del senatore Lello Ciampolillo. Anche il senatore Matteo Renzi è arrivato di corsa a Montecitorio per votare. È arrivato in ritardo e ha attraversato di corsa il transatlantico della Camera per entrare in Aula appena in tempo per depositare la sua scheda e votare così per il Presidente della Repubblica. «Mi avevano dato l'orario sbagliato», ha spiegato poi all'uscita dall'emiciclo. In transatlantico si è fermato poi a scherzare con i parlamentari di Iv e ha appuntato una spilletta di Forza Italia sul bavero di Francesco Bonifazi, togliendola dalla giacca di un deputato azzurro, poi a Bonifazi ha scattato una foto.

