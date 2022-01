Anche il secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica non risparmia voti "burla" da parte dei grandi elettori. Così sono arrivati voti per lo scrittore Fulvio Abbate, per Alessandro Zan (padre dell'omonimo ddl), per Massimo Giletti, per il comico Nino Frassica e conferme per Alberto Angela e Amadeus. E per restare in clima sanremese spuntano voti anche ai cantanti Al Bano, Claudio Baglioni ed Enrico Ruggeri.