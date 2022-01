Martedì 25 Gennaio 2022, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 14:39

A pranzo da Maxelà ci sono tutti. Sembra la mensa della questione Quirinale. Da Matteo Salvini con la fidanzata Francesca Verdini ai centristi Cesa e Lupi. Dalla dem De Micheli al drappello grillino: i tre vice presidenti M5S Taverna, Turco e Gubitosa più l'ex capogruppo al Senato Licheri che bevono un buon rosso. Tavoli separati. I primi ad andar via sono Salvini e la Verdini. Francesca, che cosa avete mangiato? «Abbiamo mangiato leggero, sa di questi tempi meglio non appesantirsi...».

Salvini si avvia verso la Camera e dice: «È venuto il momento di una persona di centrodestra al Quirinale. Non si vede perché debbano sempre essere di sinistra. Abbiamo fatto una rosa di nomi molto buona e Frattini non c'è perché non è mai esistita questa ipotesi».

E Draghi? Salvini affretta il passo poi si blocca: «Deve restare a Palazzo Chigi. Entro il fine settimana facciamo il presidente della Repubblica e poi il governo deve correre-correre-correre».