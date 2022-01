Mattarella, il trasloco dello staff dal Quirinale: «Fine settimana di lavori pesanti...»

È tempo di mettere da parte libri, scatoloni e anche ricordi. Per Sergio Mattarella, presidente della Repubblica uscente (sempre che non arrivi un "bis") ma anche per tutto il suo staff. A raccontare queste ore al Quirinale è stato Giovanni Grasso, giornalista e scrittore che dal 2015 è il responsabile dell'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica e consigliere per la stampa e la comunicazione di Mattarella: in un tweet ha pubblicato una foto di come stiano inscatolando libri, appunti e oggetti personali. Uno scatto "privato" da un punto di vista unico del posto più ambito dalla politica. «Fine settimana di lavori pesanti», ha "cinguettato". Tra i commenti diversi utenti però gli fanno notare come forse non sia il caso di chiudere quegli scatoloni troppo accuratamente. Un riferimento neanche troppo velato alla possibilità di un nuovo mandato, che però Mattarella ha smentito a più riprese.

