Quirinale, alla Camera vertice dei leader del centrosinistra. Letta: «Nessuna proposta alla Lega, nome concordato con alleati»

Il centrosinistra si riunisce in vista delle elezioni del Quirinale: nella sala Berlinguer della Camera vertice con il leader del M5s Giuseppe Conte, i capigruppo Mariolina Castellone e Davide Crippa, il segretario del Pd Enrico Letta e le capogruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, e il leader di Leu Roberto Speranza con i capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris. Quando Conte è arrivato a Montecitorio, dopo aver salutato gli altri leader, si è allontanato spiegando di dover vedere brevemente la delegazione M5s al gruppo. Prima del vertice, in un tweet, il segretario del Pd, Enrico Letta, ha spiegato che non sarebbe partita «nessuna proposta alla Lega. Per chiarezza e trasparenza noi affrontiamo questo difficile passaggio coi nostri alleati. Coi quali a partire da oggi, dopo la fine della candidatura di Berlusconi che aveva bloccato fino a ieri tutto, concorderemo nomi e proposte».

Leu: centrodestra non ha prelazione

«Non si può partire dopo tutto questo stallo con un diritto di prelazione da parte del centrodestra. Serve una figura che possa rappresentare il Paese e non una marcatamente di parte», ha detto la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, arrivando alla Camera. «Mario Draghi deve restare a palazzo Chigi? Valuteremo la soluzione migliore per il Paese nel corso della riunione del centrosinistra», ha aggiunto De Petris, assieme al capogruppo del partito alla Camera, Federico Fornaro che, a chi gli domandava se c'è l'intenzione di proporre un nome di bandiera, ha risposto: «Si valuterà insieme. Oggettivamente Berlusconi era l'ostacolo maggiore sulla strada di un nome condiviso e votato dalla maggioranza».