Casini, foto in bianco e nero su Instagram: «La passione politica è la mia vita!»

«La passione politica è la mia vita!». Pier Ferdinando Casini, in pole nella corsa di queste ore per il dopo Mattarella, posta su Instagram una sua foto da giovane militante democratico cristiano. La foto è d'epoca, in bianco e nero. Il giovane Pier, un po' scapigliato, parla a una riunione di partito.

E sotto, fioccano commenti positivi da follower semplici ma non solo. «Mitico!», scrive Guido Crosetto. «Sei rimasto lo stesso Pier», scrive Dario Nardella, sindaco democrat di Firenze. «Grandissimo Pier!», posta il renziano Luciano Nobili.

Ma il riferimento a una vita per la politica (quella nel senso più nobile) è piaciuto a tanti web-nauti. «Sarebbe il presidente ideale - scrive @archpiuditre - politico, professionista della politica, conoscitore della maccina parlamentare, moderato e superpartes». «L'unico politico che mi ha rappresentato fin qui nella mia esperienza politica», dice @serenafrediani. «La politica è cuore e passione», aggiunge @vincenzoinverso. E @dean.aroldi si chiede quello che si chiedono in tanti: «E' un segno che la vedremo sul colle più alto di Roma?».