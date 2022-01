Quirinale, Berlusconi ai suoi ministri: «Non ho deciso, voglio il vostro parere». Vertice centrodestra slitta. FI: «Draghi resti premier»

Silvio Berlusconi e la candidatura al Quirinale. Alle 16.30 è iniziata - via Zoom - la riunione del Cav (che si trova ad Arcore) con i suoi ministri e sottosegretari e i dirigenti di Fi per fare il punto della situazione sulla strategia del Colle. «Ancora non ho deciso», avrebbe detto Berlusconi, secondo quanto riferito da alcune fonti. Ha detto inoltre di voler conoscere il parere di tutti prima di decidere il da farsi.

APPROFONDIMENTI QUIRINALE Le incognite del Cav QUIRINALE Letta e la tela per Draghi QUIRINALE Il totonomi VERSO IL VOTO Foto ECONOMIA Corsa al Quirinale, rush finale: chi sarà il successore... POLITICA Mattarella rientra al Quirinale dopo l’ultimo impegno... POLITICA Elezione Quirinale, il drive-in per il voto dei positivi nel...

Sempre da remoto, l'ex presidente del Consiglio parteciperà al vertice di centrodestra convocato da Matteo Salvini in un primo momento alle 16 e poi slittato alle 18. Ed è stato proprio il leader della Lega a dettare la linea: «Stiamo lavorando per una soluzione positiva, rapida e efficace, per la prima volta dopo trenta anni i numeri dicono che il centrodestra è maggioranza nel parlamento e fuori», ha sottolineato intervenendo al Forum del pensiero identitario europeo, sul tema del Quirinale. «Abbiamo onore e onere di fare proposte», ha ribadito Salvini. Pensiamo a «un presidente che accompagni il Paese per sette anni», tutto «ragionando per il bene del paese».

Quirinale, quando sarà eletto il presidente della Repubblica? Intesa difficile, ma per i partiti è pericoloso andare oltre venerdì

Quirinale, quell’amaro in aula per far “digerire” la sconfitta a Scelba: complotti e accordi segreti

Tajani: «Per FI Draghi deve rimanere premier»

«La linea di Forza Italia è che Mario Draghi non vada al Quirinale, rimanga a Palazzo Chigi, dove è inamovibile, e che nel governo non ci debbano essere nè rimpasti, nè nuovi ingressi». Lo ha detto, a quanto apprende l'Ansa, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani all'incontro via zoom con il Cavaliere. Inoltre, aggiunge Tajani «non è possibile accettare la ghettizzazione della sinistra nei confronti dei candidati del centrodestra».

Quirinale, oggi il vertice del centrodestra

Sul tavolo i nomi per il Colle: oggi Berlusconi dovrebbe sciogliere la sua riserva e finora le ipotesi sono tre: Mario Draghi, i cui destini si intrecciano con quelli del governo, un Mattarella bis e il nome di Pier Ferdinando Casini. Salvini sprona gli alleati e vede anche Bossi, Renzi riunisce i grandi elettori di Italia Viva, inclini a votare alla prima scheda bianca. Una quarantina di grandi elettori positivi al Covid potranno votare in un 'drive in' allestito nel parcheggio della Camera, tra strette misure sanitarie.

I numeri

Con l'adesione a Forza Italia dell'ex senatore ex M5S Saverio De Bonis, ora nel Misto, Silvio Berlusconi sembra smentire Vittorio Sgarbi che da qualche giorno va dicendo che lo scouting quirinalizio dell'ex premier è fallito. Il nuovo “innesto” viene letto come un messaggio politico agli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e non solo: se ciascuno nel centrodestra porta i suoi voti, gli altri extra ci sono e posso vincere la partita del Quirinale, sarebbe il ragionamento del leader azzurro. Con l'ingresso di De Bonis e quello della senatrice calabrese renziana ieri, il partito azzurro incassa un due nuovi grandi elettori.

Pallottoliere alla mano, infatti, grazie alla due new entry, il gruppo forzista a palazzo Madama passa da 50 a 52 parlamentari e il Cav può contare complessivamente (tra deputati e senatori) ora su 129 voti per il Colle, un altro in più rispetto a prima. Allo stato, il centrodestra ha 197 grandi elettori della Lega, 129 di Fi, 58 di Fdi, 31 di 'Coraggio Italia-Cambiamo-Ideà, 5 di 'Noi con l'Italià ai quali si aggiungono i 33 delegati regionali.