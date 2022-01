Elezioni presidente Repubblica, oggi vertice del centrodestra: Berlusconi resta ad Arcore. Salvini: «Onere proposte, siamo maggioranza»

Vertice da remoto: la riunione del centrodestra prevista per oggi in vista delle elezioni per il Quirinale sarà via zoom per tutti, fanno sapere fonti della coalizione. Originarimante convocata alle 16, nel corso della giornata è slittata alle 18. Silvio Berlusconi parteciperà al vertice dai suoi uffici di Arcore, si apprende da Forza Italia. E il leader della Lega, Matteo Salvini, detta la linea: «Stiamo lavorando per una soluzione positiva, rapida e efficace, per la prima volta dopo trenta anni i numeri dicono che il centrodestra è maggioranza nel parlamento e fuori», sottolinea intervenendo al Forum del pensiero identitario europeo, sul tema del Quirinale. «Abbiamo onore e onere di fare proposte», ribadisce. Pensiamo a «un presidente che accompagni il Paese per sette anni», tutto «ragionando per il bene del paese».

Quirinale, oggi il vertice del centrodestra

Sul tavolo i nomi per il Colle: oggi Berlusconi dovrebbe sciogliere la sua riserva e finora le ipotesi sono tre: Mario Draghi, i cui destini si intrecciano con quelli del governo, un Mattarella bis e il nome di Pier Ferdinando Casini. Salvini sprona gli alleati e vede anche Bossi, Renzi riunisce i grandi elettori di Italia Viva, inclini a votare alla prima scheda bianca. Una quarantina di grandi elettori positivi al Covid potranno votare in un 'drive in' allestito nel parcheggio della Camera, tra strette misure sanitarie.

Gli orari

Berlusconi alle 16.30 vedrà via zoom i ministri e sottosegretari e i dirigenti di Fi per fare il punto della situazione sul Colle prima di partecipare, sempre da remoto da Arcore, al vertice dei leader del centrodestra. Vertice che, convocato prima per le 16 è quindi stato rinviato alle 18.