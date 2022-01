Elezioni Quirinale 2022, Toti: «Trovare un accordo o decideranno i Grandi elettori. Mattarella in tutte le rose»

Mentre è cominciata la settima chiama per l'elezione del Presidente della Repubblica, il governatore ligure e vicepresidente di Coraggio Italia Giovanni Toti è tornato a parlare fuori dal Palazzo, lanciando un monito alle coalizioni: «Se non ci diamo una mossa il presidente verrà eletto non dico a furor di popolo, ma a furor di grande elettore».

E su Mattarella ha aggiunto: «E' un nome presente in tutte le rose», nelle quali vanno aggiunti quelli di Mario Draghi e Pierferdinando Casini. «Se c'è qualche altro nome costruttivo noi siamo qui e lo ascoltiamo, purché abbia una storia e un significato politico, altrimenti nelle prossime 24 ore i grandi elettori prenderanno una decisione scavalcando i loro leader».