Elezione presidente della Repubblica diretta, Salvini: «Non proporrò nome di centrosinistra». Conte: «Fiduciosi su dialogo»

Oggi sarà il giorno della verità per il Quirinale con il quorum che scende a 505 voti. Tra i partiti regna ancora il caos, senza un nome sul quale convergere. Il segretario del Pd, Enrico Letta, vede come buona per l'elezione la giornata di domani ma, sottolinea, «non ci sarà un presidente di destra». Prima del voto odierno le riunioni del centrodestra e del centrosinitra per concordare la linea da tenere.

La giornata in diretta

10.05 - «Siamo sempre fiduciosi che da questo loro incontro si apra la possibilità di un dialogo più serrato per arrivare a una soluzione», dice il leader M5S Giuseppe Conte, a proposito del vertice del centrodestra sul Quirinale. «Il M5S si batte per un'alta personalità che non abbia una collocazione politica specifica».

9.50 - Si terrà quasi certamente una nuova assemblea dei grandi elettori M5s con Conte prima dell'inizio della quarta votazione per l'elezione del Capo dello Stato. Deputati e senatori sono stati preallertati della convocazione per avere indicazioni di voto ieri sera nella riunione dei gruppi con il leader del Movimento.

9.45 - Pd, M5S e Leu torneranno a vedersi prima dell'inizio della quarta giornata di voto per il presidente della Repubblica. Secondo quanto si apprende si vedranno i leader con i capigruppo.

9.40 - A poco minuti dalla quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, il Pd ha deciso di non fare una riunione per valutare la situazione ma di andare in aula e votare scheda bianca. La riunione, a quanto si apprende, potrebbe tenersi invece nel pomeriggio. Anche Iv voterà oggi scheda bianca alla quarta votazione.

9.20 Al via il vertice del centrodestra sul Quirinale. Negli uffici della Lega della Camera presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e i leader dei partiti centristi, Giovanni Toti, Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi.

9.20 «Draghi è prezioso lì dov'è. Non a giochini con i premier». Così Matteo Salvini entrando al vertice.

9.05 «Gii altri leader li sento tutti i giorni, porto proposte, abbiano nomi di livello. Non penso che centrodestra deve dimostrare niente a nessuno, che solo a sinistra hanno persone morali. Non sarò io a proporre nomi di sinistra. Prima si fa meglio è. Non capisco come a sinistra non vada bene nessuno, noi facciamo proposte di livello. Da sinistra nessuna proposta pubblica». Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

9.00 Si terrà alle 10 una riunione dei grandi elettori di Forza Italia. Lo ha detto il coordinatore nazionale Antonio Tajani arrivando a Montecitorio per il vertice del centrodestra. Giovanni Toti, lo stesso Tajani e Matteo Salvini hanno preso un caffè in un bar di fronte a Montecitorio prima della riunione.

8.55 «Credo che non si si chiuderà oggi, credo si chiuderà domani. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poi domani andranno a più miti consigli. Oggi sarà un'altra giornata di tempo perso. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Radio Leopolda, aggiungendo che «questa è una liturgia che andava bene negli anni '40 e '50». Renzi poi spiega: «Salvini e diversi M5s, dai quali fatico a escludere l'ex presidente del Consiglio Conte, hanno tentato di fare una nuova edizione della maggioranza giallo-verde. Questo è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, quando è emersa la candidatura di Franco Frattini, una candidatura molto seria ma che andava contro la tradizionale impostazione geopolitica dell'Italia».