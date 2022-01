Quirinale, in Transatlantico Bossi salutato da Casini e Monti

In un Transatlantico anche oggi affollato e con i finestroni spalancati per far circolare l'aria, ci sono ripetuti siparietti tra grandi elettori che si salutano e si fanno dei selfie insieme. Pierferdinando Casini, indicato tra i possibili papabili per il Quirinale, è andato a salutare il fondatore della Lega Umberto Bossi, in sedia a rotelle ma finora sempre presente ai tre scrutini; immancabile la foto della stretta di mano. Anche l'ex premier Mario Monti ha salutato Bossi, così come diversi delegati regionali.