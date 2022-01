Berlusconi, oggi riunione di Forza Italia ad Arcore. Domani vertice del centrodestra a Roma

Giornate lunghe e complicate per la coalizione di centrodestra. Giornate fatte di consultazioni, riunioni e telefonate tra Roma e Arcore. Oggi si sono incontrati in presenza gli esponenti di Forza Italia: si sono visti ad Arcore nella residenza di Silvio Berlusconi. Domani, invece, a Roma ci sarà un vertice di tutta la coalizione. E dunque ci sarà un nuovo faccia a faccia tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi dopo l'ultimo, a Villa Grande, che aveva ufficializzato la corsa dell'ex premier.

«Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono sentiti oggi al telefono. È in programma per domani, a Roma, un vertice della coalizione. In occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, il centrodestra avrà una posizione condivisa e unitaria». È quanto si legge in una nota congiunta dei tre leader.

A Villa San Martino di Arcore, residenza brianzola di Silvio Berlusconi, si sono incontrati i capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, e al Senato, Anna Maria Bernini, e la senatrice Licia Ronzulli, oltre al presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. La delegazione è arrivata alla Villa del Cavaliere verso l'ora di pranzo ed è uscita verso le ore 16. Al centro del colloquio, l'eventuale corsa del leader di Forza Italia per il Quirinale.

