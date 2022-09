Domenica 18 Settembre 2022, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 18:40

Elezioni politiche 2022 - Lui è Riccardo Fortin. Capolista in Liguria del partito Vita. Posta video a raffica. Una volta è in scena mentre appiccica su un muro un poster elettorale con il proprio faccione e la voce fuori campo della nipote gli fa: “Zio, spalmaci su più colla così ti ringiovanisce”.

Un’altra volta in un altro video il Riccardo pro Life dice con voce grave e tono solenne: «Tu, Stato, mi vuoi iniettare il tuo vaccino, che è veleno. Non c’è libera scelta sui vaccini e c’è pure ancora l’obbligo per varie categorie». Al siero, preferisce la colla.

Video

Riccardo Fortin per VITA pic.twitter.com/FsbU0THlFX — Vito (@Vito68122235) September 17, 2022