Mercoledì 21 Settembre 2022, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 15:36

Attacco notturno contro le vetrine di un negozio di oggetti di ispirazione fascista a Predappio. Nella cittadina che ha dato i natali a Benito Mussolini esiste da sempre questa tipologia di attività commerciale che fa buoni affari grazie al turismo dei nostalgici. In questo caso, i vandali hanno preso di mira un negozio che si chiama "Predappio tricolore" che espone magliette con il volto del Duce o slogan come "Boia chi molla", "Obbedire obbedire obbedire", "Predappio città del Capo", "Grazie a Dio sono italiano", ma anche busti di Mussolini. All'entrata c'è un grande cartello che toglie ogni dubbio con scritto "Benvenuti camerati". La scorsa notte ignoti hanno lanciato pietre contro le vetrine e lasciato due cappi di corda. Vicino sono stati dati alle fiamme anche alcuni manifesti elettorali.

Foto di Hitler e Mussolini sul social, sotto accusa donna di 62 anni

A Predappio, che ospita nel cimitero la cripta di Mussolini, in occasione dei vari anniversari si radunano centinaia di nostalgici, in alcuni casi anche con momenti di tensione. Contro l'operato dei vandali c'è stata una condanna unanime. Il sindaco Roberto Canali (centrodestra) parla di «gesto deprecabile», il Pd locale afferma: «Condanniamo con fermezza l'atto vandalico portato termine nella notte a Predappio: in nessun contesto possono essere giustificabili azioni violente, in questo caso perpetrate anche ai danni di un esercente locale. Siamo al termine di una campagna elettorale che abbiamo condotto sempre nel rispetto degli avversari politici. Qualunque sia la matrice di questo ignobile gesto noi ci dissociamo fortemente, esprimiamo solidarietà all'esercente danneggiato e condanniamo con decisione gli autori, ancora ignoti».

Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione della cittadina ma anche quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola e del Nucleo Investigativo di Forlì.

Candidati impallinati dal web, dal Pd a FdI e M5S: saltano per i vecchi post