Elezioni, centrosinistra chiude la campagna elettorale in piazza del Popolo. Letta: «Siamo l'Italia che guarda al futuro»

Elezioni politiche 2022. Piazza del Popolo a Roma torna, per il secondo giorno di fila, ad essere teatro della campagna elettorale. Dopo la chiusura di ieri targata centrodestra, oggi tocca al centrosinistra di Enrico letta. «A partire dalle 18 si concluderà la campagna elettorale del Pd-Italia democratica e progressista», spiega il Pd in una nota.

IL PROGRAMMA

Sul palco, prima dell'intervento conclusivo del segretario dem, Enrico Letta, l'intervento di amministratori locali, capigruppo, ministri e candidati dem, che si alterneranno a rappresentanti della società civile e a videomessaggi di leader europei.

La giornata in diretta

Ore 15.30 - «Racconteremo l'Italia più giusta - ha sottolineato il segretario Enrico Letta, durante il suo videomessaggio di questa mattina rivolto ai candidati - ci concentreremo sulle nostre idee e sulle nostre tante proposte. Diremo con chiarezza agli italiani che la nostra è la piazza dell'Italia della speranza, che guarda al futuro, ben diversa da quella delle destre, dell'Italia della paura, che ieri in modo minaccioso si è proposta per i prossimi 5 anni».

Per #Berlusconi #Putin voleva sostituire il governo #Zelensky con un governo di #personeperbene. Non ci sono parole per commentare. C’è il voto. Domenica #25settembre. #Scegli

— Enrico Letta (@EnricoLetta) September 23, 2022