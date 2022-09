Elezioni politiche, Letta: «Oggi Pontida è diventata provincia dell'Ungheria, no all'Italia che strizza l'occhio a Orban e Putin»

Enrico Letta attacca: «Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria», dice il segretario del Pd arrivando all'evento promosso dal partito in piazza a Monza. «Noi non vogliamo un'Italia che si leghi all'Ungheria come Salvini oggi ha voluto proporre di fare. Noi non vogliamo un'Italia che strizza l'occhio a Orban e Putin, vogliamo un'Italia che sia nel cuore dell'Europa ed è fedele alle sue alleanze», ha aggiunto.

«L'idea che l'Italia diventi oggi come l'Ungheria di Orban - ha sottolineato Letta - è esattamente l'opposto di quello che noi vogliamo fare - ha aggiunto - . Monza è una grande capitale europea e noi non vogliamo che l'Italia segua il messaggio di Pontida, cioè andare verso l'Ungheria, cioè verso una democrazia che si sta perdendo tanto che il Parlamento l'Ue l'ha sanzionata».

SALVINI - «Siete spettacolari, questo è il sorriso del popolo della Lega. Scusate il ritardo ma ci sono ancora chilometri di coda di autobus e macchine che stanno arrivando. Però ora dobbiamo cominciare. Siccome mancavamo da tre anni, su questo prato c'è la voglia di libertà, lotta, lavoro, futuro». L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini salutando i militanti del partito dal palco di Pontida dando inizio al raduno del partito. Poi ha ricordato i volontari e militanti leghisti che non ci sono più, anche con il tradizionale omaggio all'albero della vita piantato di lato al palco. E ha detto: «Io penso che sia doveroso ricordare le tante persone che non ci sono e che seguono le nostre battaglie da lassù».