Giorgia Meloni, esultano Orban e Le Pen: «Vittoria meritata». Allarme da Francia e Spagna

«Congratulazioni, vittoria meritata». Così il premier ungherese, Viktor Orban saluta la vittoria della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in un post su Facebook accompagnato da una foto dei due politici insieme.

Esulta Marine Le Pen

«Il popolo italiano ha deciso di riprendere in mano il proprio destino, eleggendo un governo patriottico e sovranista. Bravi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per aver resistito alle minacce di una Unione europea anti-democratica e arrogante, ottendendo questa grande vittoria»: lo scrive in un tweet la leder del Rassemblement National, Marine Le Pen. In un altro tweet, Le Pen chiede inoltre ai francesi di tesserarsi al Rassemblement National entro questa sera. «In un momento in cui tutta l'Europa si sveglia - afferma Le Pen in un video allegato al suo profilo Twitter - dopo la Polonia, l'Ungheria, la Svezia e questa notte l'Italia, vi invito a diventare aderenti al Rassemblement National. Fino a questa sera a mezzanotte, se diventate aderenti, potrete scegliere il futuro presidente del Rn. È estremamente importante. Non rimanete spettatori, ma diventate attori di questa lotta politica così importante. Diventate aderenti del Rn. Vi restano solo poche oree per farlo», afferma Le Pen, in vista del congresso del partito il 5 novembre.

Parigi: vigileremo sui diritti umani

Non commento la scelta democratica del popolo italiano», ma allo stesso tempo la Francia dovrà essere attenta «a certi valori come i diritti umani e il diritto all'aborto». Così la premier francese Elisabeth Borne ha commentato il risultato delle elezioni italiane in un'intervista a Rmc. «Non commento la scelta democratica del popolo italiano», ma allo stesso tempo la Francia dovrà essere attenta «a certi valori come i diritti umani e il diritto all'aborto». Così la premier francese Elisabeth Borne ha commentato il risultato delle elezioni italiane in un'intervista a Rmc.

Madrid: populismi finiscono in catastrofe

«In tempi di incertezza, i populismi crescono e finiscono sempre nello stesso modo, con una catastrofe. Danno risposte semplici e a breve termine a problemi molto complessi. La loro risposta è sempre la stessa: chiudiamoci e torniamo al passato». Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Juan Manuel Albares, nel corso di una conferenza stampa in Spagna, soffermandosi sul voto italiano. Albares ha aggiunto che «rispetta il risultato legittimo in Italia» sebbene in Spagna, dove si vota il prossimo anno, «veda una situazione molto differente».

Cina: nuovo governo abbia politica pragmatica

Cina e Italia «sono partner strategici globali e lo sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali è nell'interesse di entrambe le parti: ci auguriamo che il nuovo governo italiano continui ad aderire a una politica positiva e pragmatica nei confronti della Cina, collaborando con la parte cinese, sostenendo lo spirito di rispetto e di fiducia reciproca». Così il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, in merito alle elezioni parlamentari italiane vinte dalla coalizione di centro-destra.