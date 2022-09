Lunedì 19 Settembre 2022, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 16:26

Elezioni politiche 2022 - Il super spot elettorale, tanto voluto, tanto cercato, finalmente Giuseppe Conte lo ha avuto. Ma è solo una foto, ultra postata, iper viralizzata: quella dell’incontro davanti al mare di Genova, ritratti di spalle, di lui con Beppe Grillo. Se la avesse avuto un sonoro, si rischiava però si sentire dire a Beppe ciò che pensa di Giuseppe e lo disse senza averlo mai smentito: «Conte è un incapace. Non potrà risolvere i nostri problemi perché non ha né visione politica, né capacità manageriali, e non ha esperienza di organizzazioni, né sa fare innovazione». Ma una foto è una foto, e per fortuna è muta.