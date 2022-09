Tipi da voto/ Crosetto: «La Francia non ci venderà più energia. È sbagliato? Lo fanno tutti gli Stati»

Non è candidato ma è più di un candidato. Non guida un partito ma si chiama Guido. È Crosetto. Tra i top player della campagna elettorale il co-fondatore di FdI, nonostante la stazza, sembra muoversi con più agilità di tutti gli altri. E ora ha piazzato questo colpo via Twitter: «La Francia ci ha informato che per 2 anni non potrà più venderci l’energia elettrica venduta finora. La Francia antepone gli interessi francesi a quelli della famiglia allargata. È giusto? È sbagliato? È quello che sta facendo ogni Stato. Non da oggi. Da sempre». Se Letta, che ben conosce la Francia, non sta reagendo, un motivo ci sarà.