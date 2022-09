Comizio M5s, Conte: «Ci davano per morti, siamo in buona salute»

«Ci avevano dati per morti. Questa piazza però mi sembra sintomo di buona salute. Ancora una volta si sono sbagliati. Domenica è un momento importante per la nostra comunità nazionale: dobbiamo scegliere e comprendere la portata storica di questo voto». Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, dal palco di piazza santi a Apostoli a Roma per la chiusura della campagna elettorale.

Una improvvisa corsa di militanti muniti di bandiere per accaparrarsi i posti sotto al palco ha caratterizzato l'apertura di piazza Santi Apostoli a Roma, per il comizio di chiusura di Giuseppe Conte della campagna elettorale di M5s. I militanti, molti dei quali sventolano bandiere di M5s e del Partito Gay (alleato con il Movimento), riempiono per oltre la metà la piazza. Ad allietare l'attesa canzoni di Amy Weinhouse e musica pop main stream.

L'attacco al governo

«Questa guerra, con quale via di uscita la stiamo affrontando? Vogliamo un negoziato o no? Il governo dei migliori ci ha chiesto: volete la pace o i condizionatori accesi? La pace è uscita dei radar, i condizionatori li abbiamo dovuti spegnere». Così Giuseppe Conte, dal palco M5S di Piazza Santi Apostoli.

Il rischio astensionismo

«Domenica è un giorno importante, dobbiamo rivolgerci agli indifferenti, a coloro che non credono più nella buona politica. Devono venire a votare per decidere il destino di questo paese». Così Giuseppe Conte, dal palco M5S di Piazza Santi Apostoli.