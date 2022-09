Bossi esce dal Parlamento dopo 35 anni: nessun seggio per il fondatore della Lega, adesso è ufficiale. Salvini: lo proporrò come senatore a vita

Adesso è ufficiale: dopo trentacinque anni Umberto Bossi lascia il Parlamento.

Bocciati & Promossi: da Di Maio a Lotito, da Bossi a Casini, da Lopalco a Dalla Chiesa

Salvini, l'incubo flop: «Via il canone Rai». Ritorno a Pontida con il timore di finire al 10%

Il fondatore della Lega era il primo nella lista proporzionale del Carroccio per la Camera a Varese, dove però il partito non ha ottenuto alcun seggio. Il nome di Bossi non compare tra gli eletti nel proporzionale pubblicati sulla piattaforma Eligendo del ministero dell'Interno. La sua circoscrizione, Lombardia 2, è l'unica dove il Carroccio non ha eletto nemmeno un deputato.

«Bossi senatore a vita? Sarebbe il giusto riconoscimento dopo trentacinque anni al servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l'appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.