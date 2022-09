Martedì 13 Settembre 2022, 07:47

«Mi rivolgo a chi ha più di 18 anni, per presentarmi la vostra ragazza? Macchè, per chiedervi di andare a votare e di votare per Forza Italia», la battuta di Silvio Berlusconi in un video su TikTok. / TikTok Berlusconi (Alexander Jakhnagiev)