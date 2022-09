Martedì 20 Settembre 2022, 16:25 - Ultimo aggiornamento: 16:36

Il Cavaliere uccide una mosca in diretta collegato con Sky. Quella impertinente gli si poggia sul volto, mentre lui illustra le bellezze della propria candidatura, e Berlusconi con una fulminea manata la colpisce, la abbatte e la fa precipitare sui fogli degli appunti poggiati sul tavolo.

Poi espone la vittima alle telecamere e dice con il sorrisone delle grandi vittoria milaniste da Champions: «Ho colpito ancora un brutto insetto che mi girava sulla fronte. Come vedete, sono ancora in gamba».

L’altro giorno, idem. Mentre il leader azzurro registra un video per tik tok tak, come lo chiama lui, una mosca sinistrese gli si poggia sul braccio e lui rapido e micidiale con la mano destra le si avventa addosso e poi tutto contento proclama: «Come vedete, ho schiacciato una mosca».

Questa doppia vittoria diventerà - assicura Silvio Berlusconi ai suoi collaboratori - un filmetto d’azione e l’anziano leader e chansonnier avrebbe già scelto la colonna sonora. Sarà la canzoncina del Trio Lescano che lui adora: «Anche l'uomo più paziente | lo facciam venir furente | la persona più beata | sotto noi è disgraziata | Siam le mosche silenziose | siam le bestie più noiose | non per caso sopra il naso | noi sappiamo passeggiar». Ma a Nonno Silvio nessuno lo prende per il naso.