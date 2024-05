Giovedì 23 Maggio 2024, 00:05

​​​Che il momento fosse sbagliato –siamo alle ultime battute di una campagna elettorale - non ci sono dubbi. Sul fatto che fosse sbagliato anche l’oggetto della nuova normativa che reintroduce il redditometro concordano poi in molti, non esclusi la presidente del consiglio e diversi ministri.

Il redditometro non è, nella realtà, uno strumento per valutare le differenze tra i redditi dichiarati e quelli realmente percepiti dal contribuente. Si tratta, invece, di un meccanismo indiziario utilizzato per desumere, in via indiretta sulla base delle caratteristiche delle spese effettuate, il suo livello di reddito. È una interpolazione che deriva dal confronto tra dati di diversa natura, un po’ come sommare le mele con le pere, e non da una prova concreta. Il che, di per sé già costituisce un primo problema.

Ma non si tratta del più rilevante. Infatti, il sistema non è finalizzato a confrontare il livello complessivo delle spese del nostro contribuente con l’entità del reddito che dichiara, ma solo ad accendere un faro sul tipo di spesa che egli effettua.

L’attenzione si concentra dunque non, come dovrebbe, sul valore complessivo della spesa, ma sulla qualità e la tipologia del bene o del servizio acquisito. Il tutto sulla base del ragionamento secondo cui chi può permettersi di ottenere un bene, che costa troppo in rapporto al tenore di vita ideale che dovrebbe contraddistinguere la classe di reddito a cui egli appartiene, probabilmente è un evasore fiscale. E dunque deve rendere ragione del proprio acquisto e giustificarne la compatibilità economica con il suo portafoglio.

E qui si verifica già un preoccupante fenomeno, che mette in luce il fatto che per il nostro legislatore fiscale il contribuente non è un cittadino che gode di tutti i diritti che gli sono costituzionalmente garantiti. A dimostrazione di ciò, nel nostro caso, non è l’amministrazione che deve produrre le prove dell’eventuale evasione, ma, ricorrendo all’espediente dell’inversione dell’onere della prova, è il cittadino che si deve giustificare.

Che si tratti di un’attitudine non esattamente coerente con quei principi di lealtà tra fisco e contribuenti spesso proclamati invano, è dimostrato anche dal fatto che il tema dell’evasione fiscale raramente viene valutato razionalmente. Il più delle volte serve solo ad alimentare la polemica politica. È diventato un terreno di scontro tra contemporanei guelfi e ghibellini. Da una parte, ci si muove sulla base di un approccio di carattere prevalentemente morale, condannando gli evasori, dato che si tratta di persone che si arricchiscono a danno degli strati più poveri della popolazione. Dall’altra, si difende il diritto di pagare meno tasse, perché è proprio la pressione fiscale troppo elevata che mortifica l’aspirazione dei cittadini operosi a migliorare il loro tenore di vita. Una fazione proclama di voler far pagare meno tutti, mentre l’altra vorrebbe spostare l’asse del prelievo dall’una all’altra categoria di contribuenti. Entrambe, in ogni caso, disegnano riforme fiscali strizzando l’occhio ai propri elettori potenziali. Fermo in ogni caso restando l’obiettivo di tutti i contendenti, che è quello di alimentare il partito della spesa pubblica.

Il più delle volte non si tratta dunque della difesa di sacri ideali, ma di ben più concreti interessi di bottega. D’altronde, in materia fiscale le abitudini sono dure a morire. Giuseppe Prezzolini divideva gli italiani in due categorie, i furbi e i fessi, affidando a questi ultimi l’ingrato compito di pagare le tasse. Una mal interpretata tradizione religiosa, poi, considera il denaro come lo “sterco del diavolo”. Con la logica conseguenza della punizione eterna, se possibile da anticiparsi già su questa terra, di chi ne possieda troppo rispetto agli altri. D’altronde, ancora oggi l’approccio prevalente in materia è quello moraleggiante, che non risolve i problemi, ma esacerba gli animi ed è funzionale a mantenere un conflitto permanente tra i cittadini e le parti politiche che li rappresentano.

Stando così le cose, è difficile che si riesca a trovare una via ragionevole. Per farlo, occorrerebbe far riferimento non più agli interessi, ma ai principi. Che non possono essere altri se non quelli della libertà economica e della libertà personale, che sono scolpiti nella nostra costituzione.

Se si segue questa strada, il corollario che ne discende è quello che ogni cittadino deve essere libero di utilizzare il denaro onestamente guadagnato come più gli aggrada. Ne consegue che lo Stato deve evitare di entrare nel campo delle valutazioni di carattere morale tutte le volte che è tenuto a far fronte ad una necessità finanziaria. Si deve occupare esclusivamente del quantum delle spese in rapporto alle entrate, ma mai indulgere in una considerazione qualitativa finalizzata a modificare l’entità del prelievo. Si rischierebbe altrimenti di scivolare nell’arbitrio, semplicemente sulla base di un giudizio di valore di carattere politico.

Certamente, non è facile sfuggire alla tentazione di esprimere disapprovazione nei confronti dell’utilizzo di beni o servizi rispetto ai quali lo Zeitgeist corrente esprima un giudizio negativo, si pensi alla guida di una fuoriserie o ad una pubblicazione non gender compliant. E, d’altronde, generalizzare è sempre un errore. Ad esempio, non è detto che chi possiede una barca sia sempre anche dedito a consumi di lusso o si cibi esclusivamente in ristoranti stellati. Potrebbe compensarne il costo facendo la spesa, come tra l’altro è divenuto sempre più frequente, in un discount. Ognuno è libero di organizzare la propria vita secondo i parametri che gli sono più congeniali. E nessuno, tanto meno lo Stato, ha il diritto di sindacare le scelte altrui, anche quando non le condivide.

