Mercoledì 12 Giugno 2024, 00:02

In un contesto che per l’Europa è contrassegnato dalle conseguenze dei risultati elettorali - mentre in ravvicinata prospettiva si delineano le votazioni francesi e, fuori dall’Unione, quelle​​​​​​ inglesi - il G7 di Borgo Egnazia è chiamato, tra gli altri impegni, a valutare la proposta americana per l’utilizzo degli interessi relativi agli asset russi “congelati”. Si tratta in particolare di risorse finanziarie custodite presso depositari europei o, per una parte minore, americani. Dopo diverse versioni, si è giunti a una proposta dell’amministrazione Biden che prevede un anticipo all’Ucraina di fondi da parte degli Usa - si ipotizzerebbero 50 miliardi di dollari a fronte di un complesso di depositi per 300 miliardi circa - da utilizzare prevalentemente per la difesa e, in seconda battuta, per la ricostruzione del Paese. La somma erogata avrebbe come collaterale gli interessi in questione maturati anno per anno e rimborsati ratealmente agli Usa. Questi ultimi chiederebbero anche la garanzia secondaria dei Paesi partecipanti al sostegno dell’Ucraina nell’eventualità della fine del conflitto e di una diversa regolamentazione degli asset anzidetti. Si tratta di una decisione non facile, innanzitutto con riguardo al fondamento giuridico. È stato opportuno evitare l’incameramento completo dei fondi russi che, in violazione al diritto internazionale, sarebbe stata una vera e propria confisca. Si ritiene, invece, che l’impiego degli interessi sia ammesso come sanzione e sulla base di un convincimento, tuttavia non adeguatamente suffragato sul piano giuridico, secondo il quale gli interessi sarebbero ora nella piena disponibilità del depositario. È molto probabile, perciò, che se l’operazione sarà attuata, la Federazione russa promuoverà una serie di controversie legali nelle diverse sedi internazionali, partendo, appunto, dalla non saldezza dei presupposti giuridici, anche se esistono pareri di internazionalisti sull’ammissibilità dell’operazione in questione. Non bisogna trascurare che impiegare tali asset mentre il conflitto è in corso costituisce una circostanza che induce forti perplessità, anche con riferimento all’immagine che si darebbe dell’Eurozona e della stessa moneta unica, con una sorta di “effetto - annuncio” non propriamente positivo per chi deposita risorse nel vecchio continente. Decisioni del genere si adottano a conflitto terminato e per riparare i danni di una guerra mossa illegittimamente, come nel caso russo, e non hanno portato bene in alcuni casi, il più famoso dei quali è quello di cui J. Maynard Keynes scrisse in “Le conseguenze economiche della pace” con riferimento alle durissime riparazioni dei danni della Prima guerra mondiale, poste a carico della Germania con il Trattato di Versailles, che furono uno dei fattori dell’affermazione del nazismo. Sono elementi che impediscono l’operazione che vogliono gli Usa? Dal punto di vista giuridico e finanziario può dirsi che l’azzardo è tuttavia temperato dal fatto che, almeno in una prima fase, la somma venga erogata dagli Usa che anno per anno - ma si spera che il conflitto termini presto - ottengono, come accennato, una “rata” di rimborso. Poi è prevista la citata garanzia da parte degli altri Paesi, Italia compresa, per ciò che potrà accadere una volta cessate le ostilità. In questo senso, sarebbe doveroso accompagnare l’operazione con una forte iniziativa diplomatica per arrivare almeno all'interruzione o alla sospensione del conflitto. In ogni caso, se si aderisce a quella che i vecchi internazionalisti definivano come la teoria dell’effettività - che non manca però di conseguenze pericolose - si potrebbe dire che la scelta politica supera le possibili perplessità tecnico - giuridiche in questa situazione che richiama lo “stato di eccezione”. È importante che gli aspetti di ogni tipo siano attentamente valutati e si decida alla fine, considerando i “pro” e i “contro”. Insomma, conoscere per deliberare.

