Tanti fattori si stanno incrociando e sovrapponendo nello spaventoso conflitto che ormai da due settimane oppone la Russia (l’aggressore) all’Ucraina (l’aggredito). Fattori d’ordine culturale e simbolico, che dunque vanno oltre l’aspetto meramente militare e geopolitico, ma comunque utili per capire quel che sta accadendo e, ancor più, le ragioni che hanno portato alla guerra.

Prendiamo ad esempio lo stile di leadership dei capi politici delle due nazioni in lotta: Putin e Zelensky. Guardando a come interpretano il loro ruolo, al modo che hanno di comunicare e di muoversi sulla scena del mondo in questi drammatici frangenti, già si comprende bene quale sia l’immaginario storico-politico – per molti versi opposto e inconciliabile – che li anima e che esprimono.

Il presidente russo, peraltro in linea con una tradizione molto radicata nel suo Paese, incarna una concezione della politica assolutistica e solitaria, tutta giocata sulla distanza e l’alterità. La sua è una forma di comando che si basa sul timore reverenziale (se non sulla paura vera e propria) che ci si compiace di incutere negli altri. Egli è l’erede consapevole di una storia politica nella quale la personificazione del comando, sino al limite del culto della personalità, è stata la regola. La sua idea dello Stato di riduce all’esistenza di un potere che è efficace (e viene rispettato) solo se accentrato nelle mani di un solo uomo e in grado di suscitare un senso permanente di minaccia.



Ne consegue il suo particolare modo di comunicare (con i suoi concittadini, col resto del mondo), di comportarsi nella sfera sociale e istituzionale, di trattare gli altri, di trasmettere le proprie decisioni. Putin tiene sempre discorsi che ambiscono ad essere solenni e definitivi, infarciti come sono di abbozzi di filosofia della storia, di richiami culturali enfatici e di evocazioni di un passato spesso manipolato ad arte. Quando parla si muove fisicamente all’interno di spazi vuoti, per evitare che chiunque possa fargli ombra. Tieni a distanza i suoi interlocutori: per paura fisica, come molti dicono, ma anche perché vuole trasmettere un’immagine di sé severa, formale, altera, per nulla accomodante o troppo popolaresca. Tratta i suoi collaboratori (anche pubblicamente) come sottoposti privi di autonomia e totalmente dipendenti dalla sua volontà. Punta ad apparire freddo, calcolatore, sicuro di sé, disposto a tutto. Non crede nel confronto, nella negoziazione, nel compromesso, nell’arte della persuasione: le uniche arti politiche che conosce e utilizza sono la disinformazione, la manipolazione, la repressione, la forza come strumento di consenso.

Rispetto a questo modello politico, per certi versi arcano, modellato sull’esperienza degli assolutismi novecenteschi e della autocrazia russo-sovietica, Zelensky – un comico arrivato alla guida del suo Paese in virtù di un paradossale cortocircuito tra finzione e realtà (un comico che diventa presidente avendo interpretato da comico il ruolo di presidente) – sembra davvero provenire da un altro mondo: quello della post-modernità digitale, della politica-spettacolo, della comunicazione just-in-time, del potere non come privilegio riservato ai predestinati dalla storia ma come occasione che la cronaca e il caso possono davvero offrire a tutti.



Mentre Putin – un tradizionalista ideologico, un vetero-imperialista, un nostalgico della politica della potenza, un uomo arrivato al comando dopo una lunga trafila nei servizi segreti – sembra muoversi contro la storia, come dimostra anche la sua scelta di condurre in Ucraina una barbara quanto anacronistica guerra d’assedio alle città e ai civili, Zelensky – già sceneggiatore, produttore e attore, statista di nessuna esperienza e senza dottrina, insomma un incidente della storia politicamente parlando – è nel flusso dei tempi e ne interpreta bene lo spirito: twitta, posta, manda videomessaggi, si concede a tutti, è onnipresente, ribatte ad ogni colpo, si filma, scatta selfie, è continuamente in gioco.

Cosa che in questi frangenti ha dato a lui e all’Ucraina uno straordinario vantaggio tattico, nella misura in cui egli è riuscito a trasformare l’aggressione subita dalla Russia in un racconto in presa diretta fatta non da un blogger qualsiasi o da un qualche coraggioso giornalista indipendente, ma dal presidente in persona. Che si è proposto sin dall’inizio del conflitto, con uno straordinario mimetismo anche personale, come il primo dei combattenti per la causa della libertà di un intero popolo. A dimostrazione che nella vita come nella storia si è ciò che si crede di essere.



Abbiamo dunque un leader, Putin, che con i suoi silenzi da sovrano che non si concede al prossimo, ovvero con le sue rare apparizioni pubbliche sempre ben orchestrate dal punto di vista coreografico-propagandistico, quando non grossolanamente artefatte, esprime un senso di cupezza, di tetragona chiusura a qualunque critica, che anche molti russi, soprattutto quelli delle nuove generazioni, faticano ad accettare e comprendere, come si vede dalle proteste nelle grandi città animate soprattutto da giovani. Possibile, si chiedono, che Putin non riesca ad affrancarsi dal suo formalismo da burocrate, dalla sua ossessione per la segretezza, dalle sue pose sempre marziali e solenni, mostrando non tanto di non saper usare i social media, ma di averne sostanzialmente paura in quanto strumenti di libertà espressiva?

Al contrario abbiamo Zelensky che con le sue continue incursioni in rete, affidandosi all’informalità e (da attore di mestiere) a un falso spirito d’improvvisazione, manda messaggi rassicuranti ai suoi concittadini, sprona il mondo affinché aiuti l’Ucraina a difendersi, tieni discorsi appassionati e infuocati, fa controinformazione, ma che quando serve riesce persino ad essere divertente e ironico pur nella drammaticità del momento. Paradossalmente, tra i due, l’autocrate di professione e il dilettante del potere, quello che appare più sicuro di sé e della causa che difende sembra proprio quest’ultimo.

A Zelensky, con un colpo mediatico straordinario, è poi bastato indossare una maglietta militare per trasmettere al mondo questo semplice messaggio: Putin, con le sue ambizioni da zar redivivo, è uno che, chiuso in qualche stanza del Cremlino, preso dai suoi deliri di potenza, manda gli altri a morire e a uccidere, mentre io – uomo qualunque, presidente per caso – sono qui in prima linea a difendere la mia nazione, la mia città, la mia famiglia a costo della morte. In società, come quelle odierne, che vivono, più che di simboli in senso proprio, di impressioni, immagini, sensazioni, passioni istantanee si tratta d’un messaggio di devastante efficacia. Una sconfitta politico-simbolico per la Russia anche nel caso di una sua eventuale vittoria militare.



Tutto ciò per dire che come scaturigine profonda di questa guerra, al di là delle rivendicazioni territoriali e dell’ansia di sicurezza alle frontiere sbandierate come pretesto per l’intervento dalla propaganda del regime russo, sembra esserci l’ossessione restauratrice di un leader che, sebbene al potere dal 1999, non è tuttavia riuscito a imprimere alla Russia, nonostante le incredibili ricchezze del suo sottosuolo, una svolta modernizzatrice sul piano sociale, tecnologico ed economico. Un fallimento al tempo stesso culturale e politico che si vorrebbe ora compensare con una guerra di conquista.

Ricatto energetico, minaccia militare, repressione interna del dissenso, cleptomania di Stato, frustrante evocazione di un passato di grandezza finito per sempre, l’inganno e la manipolazione come strumento ordinario di governo: il putinismo, che con quest’aggressione armata probabilmente è arrivato al suo tragico colpo di coda, questo lascerà come sua eredità politica. Meno, in ogni caso, di quel che lascerà Zelensky al suo paese: un esempio, a mezzo Instagram, di coraggio e amor di patria.