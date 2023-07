Sabato 22 Luglio 2023, 00:19

Tutto e subito, anche i rapporti intimi. Facili, veloci, inconsapevoli e più disimpegnati possibile.

Divorati, consumati e sviliti.

Questo sembrano raccontare le denunce per stupro che, arrivate alla cronaca di recente, hanno riaperto interrogativi dolorosi e dirimenti su quale sia il rapporto che le giovani generazioni hanno con il sesso e i suoi delicati equilibri e quanto il loro disagio sveli quello più profondo della nostra società.

Il caso particolarmente discusso di Leonardo La Russa e il caso dell’istruttore di vela accusato dalla sua allieva minorenne hanno visto il coinvolgimento dei figli maschi di due autorevoli figure del mondo politico e del mondo sportivo ed i fatti al centro delle indagini sono accaduti nell’ambito di compagnie e situazioni che gli erano familiari, nella cornice di luoghi addirittura domestici. Circostanze e implicazioni peculiari, dunque, che hanno reso le vicende pubbliche. Ma non solo: anche rappresentative della confusione educativa e psicologica che ne ha generato i presupposti.

I due episodi infatti non sono che la punta di un iceberg più grande e imponente nelle acque torbide e inquiete di una gioventù super frenetica, ultra annoiata, iper sconnessa dal proprio corpo e da quello degli altri, incapace di comunicare efficacemente, di parlarsi chiaro, di conoscersi a fondo, di rallentare. Ma soprattutto incapace di attendere.

Tutto si ottiene, si macina e si rigetta rapidamente: tempo, incontri, attrazioni (vere o presunte che siano), voglie, sostanze, sensazioni. È un grande turbinio di eventi da vivere senza viverne davvero le specifiche emozioni, alterati in serate senza freni, senza contenuti, senza proposte culturalmente stimolanti, senza identità, senza comunità, senza ascolto, serate anzi possibilmente da dimenticare, con intenzioni maschili prepotenti e invasive e un universo femminile sempre più fragile e smarrito che perde terreno nella strada verso la propria autodeterminazione.

Ben lontani dalle passate lotte per le libertà sessuali che sdoganavano i tabù e rimettevano provocatoriamente in discussione i paradigmi e le ipocrisie borghesi riprodotti nelle camere da letto, i giovani nichilisti di oggi svuotano di senso i loro desideri e le loro relazioni, riducendo il sesso a mero espletamento di una funzione fisica da ostentare, così spesso priva di empatia, di condivisione e di rispetto non solo per il genere fisiologicamente più vulnerabile, ma anche per se stessi, per la propria sensibilità e il proprio valore di essere umano.

Nelle controverse dichiarazioni del Presidente del Senato in merito al comportamento del figlio Leonardo quello che è mancato, oltre a una cauta attesa di maggiori elementi per giudicare, è stato un fermo rimprovero, innanzitutto da padre, verso il tipo di “divertimenti” al quale il giovane si era dedicato nella notte presa in esame dall’accusa. Dei divertimenti indubbiamente malsani a monte.

La superficialità che impera nella scarna e disorientata popolazione giovanile attuale forgia ragazzi incapaci di assumersi responsabilità emotive, anche a fronte di atti intensi come lo sono quelli sessuali che inevitabilmente implicano la presenza di un’altra persona, con un’interiorità ed una storia di cui va tenuto conto.

Enrico Brizzi nel suo intramontabile romanzo di formazione “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” scriveva che tutti cerchiamo di far agire gli altri come vogliamo nel nostro teatrino. L’unico ostacolo sono gli altri. In questo caso, le altre.

Siamo parte di una società che si muove in una dimensione orizzontale ed effimera, sincopata, ben di rado facciamo comprendere ai giovani come addentrarsi nella vertiginose profondità della nostra dimensione verticale, perché forse non lo sappiamo più neanche noi. Ma la dimensione verticale riemerge, che lo si scelga o no. Ed è molto più seria di quanto nelle serate di eccessi e bravate si voglia credere e far credere.

Nell’adolescenza del nuovo millennio si bruciano tappe, si confonde l’eros con la pornografia, si cerca il piacere in spazi (spesso digitali) pieni di fraintendimenti e distorsioni della realtà.

La riflessione da fare è se all’interno di un sistema di valori così precari e vaghi ci sia ancora spazio per il rispetto del corpo, specialmente quello della donna.

Un lucido e inequivocabile consenso a parti uguali dovrebbe essere condizione imprescindibile del rapporto non solo perché così vuole la legge ma perché altrimenti si distrugge il significato originario del rapporto sessuale, si vanifica il concetto di seduzione, di scambio, di reciprocità.

I drammi che emergono poi sulle pagine dei giornali non sono casi eccezionali purtroppo, bensì più gravi degli altri.

Marguerite Yourcenar nel suo “Memorie di Adriano” scriveva: “La piccola frase oscena di Poseidonio a proposito dell’attrito di due piccole parti di carne, non definisce il fenomeno dell’amore, così come la corda toccata dal dito non rende conto del miracolo infinito dei suoni. Più ancora che alla voluttà, essa reca ingiuria alla carne, a questo strumento di muscoli, di sangue, di epidermide, a questa rossa nube di cui l’anima è la folgore”.

Anche senza aspirare al sentimento dell’amore, raro, prezioso e non necessariamente legato dall’atto sessuale, quello su cui è importante riflettere e far riflettere è quanta anima ci sia ancora da sentire in quell’attrito di piccole parti.