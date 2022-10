Lunedì 31 Ottobre 2022, 00:14

Non c’è bisogno di farla troppo complicata in verità. Tre sono i pilastri su cui si fondano le probabilità di successo del nuovo governo e sono facilmente identificabili. Al vertice c’è l’uscita della nazione dall’emergenza economica, che ha nel minaccioso livello dell’inflazione (mai così alta dal 1984) il suo indice più pericoloso e nelle bollette energetiche per famiglie e imprese il “corvo nero” che sorvola inquietante sulle nostre teste.

Il secondo (con forti connessioni con il primo) si chiama pressione fiscale, perché non c’è italiano che ha votato a destra quest’anno privo di aspettative su questo fronte (quasi sempre andate deluse in passato, anche da parte dei governi dello stesso colore politico).

Poi c’è la sfida “identitaria” di prima grandezza, quella che non può essere affrontata con giri di parole o buonismi da quattro soldi: è la sfida della sicurezza, quindi della legalità, quindi della gestione ordinata e sopportabile dei flussi migratori. Quest’ultima è la partita più ambiziosa ma è anche, proprio per questo, d’importanza non inferiore alle prime due.

Inoltre, così arriviamo al cuore di questa riflessione, è tema riconducibile innanzitutto al lavoro quotidiano di una delle (poche) vere strutture portanti dell’Italia, cioè il Ministero dell’Interno.

Guardando alle prime mosse del nuovo ministro vogliamo qui dire che si sta partendo con il piede giusto. Lo diciamo perché è sacrosanto intervenire sgomberando il Rave Party a Modena, in nome di una convivenza civile che non può conoscere deroghe (basta vedere le regole imposte a chiunque voglia mettere un banchetto per strada): la logica del “faccio come mi pare” deve essere abbandonata per sempre.

E lo diciamo anche perché imporre una stretta alle navi Ong nel recupero di migranti è scelta buona e giusta per molti motivi. Lo è innanzitutto allo scopo di impedire ai Paesi da cui provengono quelle navi di lavarsene le mani: la bandiera che sventola impone una condivisione delle persone recuperate. Ma poi c’è un ulteriore aspetto decisivo: quei natanti sono il più potente strumento d’incoraggiamento agli scafisti, che si trovano il lavoro fatto (nonché ben remunerato) senza nulla rischiare: salpano dalla Libia o dalla Tunisia, fanno poche miglia e consegnano la loro “merce” (questo sono le persone per quei criminali) ad un “taxi” privo di ogni strumento per contrastarli. Ben altra è la gestione del personale in divisa (Guardia Costiera, Marina Militare), che cerca di salvare vite ma anche di arrestare scafisti. Lo Stato è lo Stato, per quanto banale possa apparire.

E proprio perché è lo Stato la sua funzione non è derogabile.

C’è poi una questione di stile che il ministro Piantedosi ha applicato sin qui: sobrietà nelle dichiarazioni pubbliche. Al Viminale si dura nel tempo solo facendo così. Il Ministro dell’Interno parla poco e quando lo fa dice cose “pesanti”. Non partecipa al dibattito politico nazionale, non entra nel merito di questa o quella opinione.

Da quel palazzo escono decisioni, provvedimenti, indicazioni precise. Non conta essere un prefetto, un politico o una via di mezzo: per fare bene quel mestiere serve cedere quotidianamente la parola ai fatti.