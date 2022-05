Lunedì 30 Maggio 2022, 00:05

Ormai una certa parte della nostra politica sembra organizzata come un gioco d’azzardo, dove il tema è spiazzare gli avversari, mettere in scena un bluff e vedere se ci cascano. Non è mai un bel vedere, è sempre rischioso, ma ci sono terreni dove questo approccio dovrebbe essere vietato: uno è la politica internazionale, l’altro è quello che riguarda la tenuta del bilancio dello stato e dunque della nostra economia.

Sono però terreni che promettono visibilità, vuoi presso i media, vuoi presso il grande pubblico quando per quei temi ci sono preoccupazioni crescenti. Di conseguenza molti politici scivolano in comportamenti arrischiati. Non solo Salvini, diciamolo subito, ma lui è molto visibile, in una posizione rilevante, e dunque fa scalpore.

La trovata del suo prospettato viaggio da Putin non è stata felice e per di più poteva anche presumere che non portasse buoni frutti. Il parallelo che hanno fatto filtrare con La Pira è più che strambo: non solo perché questi era un personaggio “francescano” nel senso vero del termine e poteva godere di una credibilità extra-politica che il leader della Lega non ha, ma perché il viaggio di La Pira a Mosca e ancor più quello ad Hanoi durante la guerra del Vietnam non conclusero nulla e semmai crearono problemi al governo italiano (specialmente il secondo al suo amico Fanfani, che in quell’anno aveva anche un ruolo all’assemblea dell’Onu).

Il problema di far parte di un “sistema” dovrebbe essere chiaro a chi fa politica in posizioni di rilievo. Nella fase attuale della crisi ucraina pensare che un capo partito, per di più formalmente parte della coalizione di governo, possa contribuire a sbloccare una situazione là dove non trovano spazi il premier del suo paese (personalità non certo di scarso peso internazionale), e neppure quelli di paesi come Francia e Germania, rischia di apparire un po’ bizzarro. E sembra strano che Salvini non abbia un consigliere in politica estera che gli faccia presente due banali realtà: 1) lui non ha nulla di peculiare da offrire che non sia già stato messo più volte in campo da vari mediatori qualificati; 2) rischia di divenire uno strumento nelle mani del suo potente interlocutore per introdurre strumentalmente divisioni nel campo europeo ed occidentale e per pubblicizzarle.

Sono aspetti già sottolineati da più parti, a cui però se ne può aggiungere un altro che ci pare meno avvertito: Salvini con queste mosse crea qualche imbarazzo al governo in carica e, allo stesso tempo, non aiuta l’accreditamento del centrodestra come forza candidata al governo del Paese. Se infatti riportiamo iniziative tipo il programmato viaggio in Russia alle strategie per attirare consensi in vista delle future elezioni nazionali (ormai la meta e l’incubo che domina tutti i nostri politici), non vi ravvisiamo una scelta azzeccata. Lasciamo perdere la solita storia dell’inseguimento degli umori popolari verso la guerra in corso come sembrano rilevati dai sondaggi: non è così che ci si accredita come classe dirigente.

Giorgia Meloni ha mostrato sui temi di politica estera maggiore consapevolezza di quanto siano materie delicate. Certamente viene dalla tradizione di una destra in cui il filo-americanismo è sempre stato presente, non fosse altro che per contrapposizione ad una sinistra che aveva un approccio anti americano variamente motivato. La Lega è un partito ideologicamente diverso e senza una reale tradizione riguardo agli schieramenti della lunga guerra fredda. In questo momento però la leader di FdI parla responsabilmente di preservare l’unità del campo internazionale in cui è collocata l’Italia e dei nostri relativi interessi . Visto che non è che sia tenera verso il governo attuale, né che sia sempre responsabile su questioni molto delicate dove non si fa mancare le risorse del populismo (vedi balneari, catasto, e quant’altro), dovrebbe suscitare attenzione nei suoi partner la sua scelta di non sottrarsi a far prevalere le ragioni italiane in politica internazionale su spruzzate di populismo a buon mercato.

Ogni politico che aspira a candidarsi al governo del proprio paese dovrebbe sapere che ci sono scelte di sistema che una nazione si porta dietro a prescindere dal colore degli esecutivi in carica. Di nuovo sono due: la collocazione nel campo delle relazioni internazionali e quella nella gestione del bilancio statale (e ci sono connessioni fra le due). La storia sarebbe lì a dimostrarlo, si volesse solo far la fatica di ragionarci.

Il tema riguarda il centrodestra come coalizione non meno del centrosinistra. Salvini dovrebbe farsi carico di non indebolire la sua compagine nella ricerca di consenso per ottenere la guida del paese. Potremmo anche notare, un po’ malignamente lo ammettiamo, che mentre la Meloni tiene il punto sul tema della politica estera pur avendo un partito che non è proprio fortissimo come esperienze di classe dirigente, Salvini non ci riesce nonostante guidi un partito che può mettere in campo una buona presenza di ceti sperimentati in ruoli di governo.

Non ci sfugge che nell’ottica della dipendenza dalle prossime elezioni nazionali tutto si complica perché sul versante opposto il centrosinistra è tutt’altro che una coalizione in possesso di una visione comune e ragionata sul ruolo dell’Italia nella attuale difficile contingenza internazionale. Si tratta di un elemento di preoccupazione in più non solo per la gestione futura del nostro Paese, ma per il ruolo che Draghi e il suo governo sono già chiamati a gestire nei prossimi giorni nei vertici internazionali (e ciò che guadagneranno o meno in quei difficili passaggi finirà come eredità, positiva o negativa, a chi verrà dopo).