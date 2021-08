Mercoledì 1 Settembre 2021, 00:26

Bloccare i treni, invadere le stazioni, mandare in tilt il sistema dei trasporti: annunciato, strombazzato, esibito come un poster di cultura fisica, solo muscoli, ecco il progetto dei No vax, per quest’oggi pomeriggio.

No vax, di quelli guerrieri, quelli che sui social e sui siti anonimi insultano, minacciano, intimidiscono e nelle piazze, qualche volta, mischiati tra i portatori urlanti ma innocui di striscioni e cartelli con slogan casarecci, fanno roteare i manganelli, le mazze da baseball, giocano spavaldi con le mannaie di cartone.

Dunque: No vax alla guerra dei binari in decine di stazioni, dal nord al sud, nel primo giorno dopo le sacre ferie. Ma dai, non può essere vero! Questa è una barzelletta, una rodomontata da scalmanati dei cortei, da esibizionisti delle bandiere con le falangi, roba da ridere al giorno d’oggi. La polizia non lo permetterebbe, la magistratura lo punirebbe.

E se invece fosse vero? Vedremo. Per intanto si può dire che l’invito ai raduni sui binari è partito: ore 14. L’elenco dei luoghi è lunghissimo, l’intera rete nazionale ferroviaria. Al Viminale si augurano che in realtà si tratti di una gigantesca bolla di sapone e anzi sperano che stasera tutti quelli delle forze dell’ordine se ne ritornino a casa tranquilli.

Numerosi, anche se poco importanti, precedenti fanno invece temere che ci saranno qua e là provocazioni, atti di violenza, trasgressioni sanzionabili a rigore di codice penale, insomma incidenti. Finora ai piani alti della polizia, là dove si decidono le linee d’azione operativa seguendo le indicazioni che vengono dalla politica, leggi Palazzo Chigi, si è cercata e perseguita la via della paziente persuasione, sperando nella resipiscenza, con la tattica dell’invito alla calma consentendo ogni manifestazione del libero pensiero, della libertà di espressione assicurate e però dentro le regole. Solo in qualche caso gli agenti hanno identificato persone, qualcuno è finito in questura per qualche ora.

Ci sono anche stati episodi particolarmente brutti, allarmanti. I pugni in faccia al giornalista di Repubblica Francesco Giovannetti e gli strattoni ad Antonella Alba di RaiNews che facevano domande, chiedevano ai partecipanti a una manifestazione le ragioni della loro presenza: facevano i cronisti.

Poi la valanga di insulti al professor Matteo Bassetti, onnipresente in tutte le tv, fiero assertore della indispensabilità dei vaccini. Lo hanno seguito per strada, hanno pubblicato il suo indirizzo privato, hanno reso noto il suo numero di cellulare, lo hanno inondato di insulti e raggiunto perfino la moglie, al lavoro. Una gragnuola impressionante di arrembanti contumelie: la replica con 80 denunce alle autorità del professore del

San Martino di Genova, infettivologo, esperto di pandemie, il quale adesso parla apertamente di “terroristi” e, protetto da una scorta della Digos, chiede in tv a gran voce che sia lo Stato a punire severamente i responsabili.

Insomma, dentro le manifestazioni, sponsorizzate da raggruppamenti di estrema destra, ma anche in libera uscita sui social, sta crescendo una temperie violenta, aggressiva, via via più insofferente e minacciosa. Fino all’idea, appunto, di invadere le stazioni dei treni che oggi saranno vigilate da centinaia di agenti per azioni preventive, se basterà. E qui bisogna precisare che il blocco ferroviario è un reato grave che il codice punisce con pene da due a cinque anni. Così, tanto per saperlo, tanto per chiarire che non si tratta di una passeggiata, di uno schiamazzo qualsiasi.

L’escalation delle azioni di disturbo è arrivata fino ai piedi del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: una valanga di frasi minacciose con un filo rosso che le racchiude tutte: «Devi morire», o «ti vedremo presto con il cappio al collo». E via con amenità da aspiranti Robespierre.

Il palcoscenico della politica si è subito acceso per testimoniare solidarietà verso l’esponente M5S, non unico a reggere l’urto dell’ondata contundente. Chiunque si fa avanti per contrastare i No vax viene ingurgitato e infilato nel tritacarne mass-mediatico via social.

Alle falangi No vax si aggiungeranno da oggi coloro che vogliono la piazza per contrastare i Green pass. E’ questo l’ultimo filone della contestazione che s’intreccia con gli altri ma fa anche storia a sé, nel senso che racchiude tutti coloro che, per le più diverse ragioni, e sempre che di ragioni si tratti, sono antagonisti del documento che certifica l’avvenuta vaccinazione. Da oggi quel foglietto o quel quadratino andranno esibiti come lasciapassare obbligatorio in molte circostanze della vita quotidiana: dal viaggiare sui treni a lunga percorrenza ai locali pubblici al chiuso.

Al governo, (ministero della Salute e Comitato Tecnico Scientifico), confidano che il popolo del No, osservando l’andamento della pandemia e constatando che i malati gravi sono solo soggetti non vaccinati, si assottigli fino a evaporare, o almeno a ridursi all’insignificanza.

Ma c’è da prendere una decisione forte: vaccino obbligatorio, per chi e per quanto? Il fronte del vaccino obbligatorio si rafforza nei dibattiti ma stenta a tradursi in un decreto: si gioca ancora con quell’avverbio odioso, «preferibilmente», che tanti danni ha già prodotto all’epoca delle prime somministrazioni per fasce d’età. Vero è che sarebbe «preferibilmente» arrivato il tempo di decidere senza accogliere le grida della piazza.