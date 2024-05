Lunedì 27 Maggio 2024, 00:45

Immaginiamo che il 6 novembre l’Europa si svegli con la notizia che Donald Trump è il nuovo presidente americano. Il suo primo mandato, dal 2016 al 2020, era stato considerato un’aberrazione della storia, ma il secondo? Bisognerà prenderlo molto più seriamente, perché con Trump di nuovo alla Casa Bianca l’Unione Europea rischia di compromettere la sua stessa sopravvivenza. Nel 2016 non c’erano due guerre in corso, non c’era una crisi economica non ancora risolta, i gasdotti russi erano in piena attività, e il mondo sembrava felice. Si poteva ridere dei capelli di Trump e pensare che l’America, dopo averlo conosciuto, se ne sarebbe liberata. Ma oggi? La prima cosa che l’Europa dovrà fare è evitare di credere che nel frattempo Trump sia diventato più ragionevole e più moderato. Per tornare alla Casa Bianca sarà passato attraverso due tentativi di impeachment e quattro processi penali e due civili, che l’avranno reso più forte e più spocchioso di prima. Nelle cancellerie europee si studia il problema, con grande discrezione, già da molte settimane. Quello che pensa Trump dell’Europa, del conflitto in Ucraina e della Nato è noto. Gli stati che aderiscono all’Alleanza Atlantica la considerano a suo giudizio un comodo ombrello e non pagano il dovuto per sostenerne i costi, in gran parte a carico degli Stati Uniti. Ora basta, ha detto Trump: se non paghi te la vedi da solo. E ancora: è stato Biden a permettere a Putin di invadere l’Ucraina. Con me non sarebbe successo, io sono l’unico presidente americano che non ha combattuto una guerra. L’Ucraina è un problema europeo, noi abbiamo un oceano di mezzo. Basta dunque con i soldi, con le armi, con l’aiuto a Zelensky. E pure con la Nato, che potrebbe essere fortemente ridimensionata: Trump potrebbe non partecipare ai vertici, non mandare le truppe alle esercitazioni e ridurre i finanziamenti.

NODO DA SCIOGLIERE

Sarà un bel problema per l’Europa. L’Unione, come annotava Sergio Fabbrini, uno dei massimi esperti di politica internazionale italiani, dovrà trasformarsi da Atene in Sparta: basta discutere e filosofare, bisogna tornare a combattere, per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Bisogna armarsi, ripristinare la leva obbligatoria (come ha già proposto di fare il premier uscente della Gran Bretagna Rishi Sunak se vincerà le elezioni), dare a Zelensky i soldi e gli aiuti che gli servono. E preparare l’opinione pubblica a una guerra lunga, forse permanente, perché senza l’America sarà molto difficile ricacciare i russi oltre i confini dell’Ucraina.

L’Europa sarà in grado di prendere decisioni così drastiche? Ci saranno lentezze, divisioni, controversie su come raccogliere il denaro e come spenderlo, veti degli Stati più vicini a Putin, come l’Ungheria di Orbàn alla quale, dopo le elezioni di giugno, potrebbero aggiungersi nuovi paesi - secondo i sondaggi sono nove - nei quali prevarranno maggioranze populiste e anti-sistema. Trump ha ovviamente già un piano per fare finire la guerra «in 24 ore», come ha assicurato al «Washington Post». Basterà che l’Ucraina ceda a Putin un po’ di territorio, la Crimea certamente, ma anche il Donbass, in cambio di un fiume di denaro per la ricostruzione e di un po’ di cannoni e missili occidentali a difesa dei nuovi confini. In ogni caso, ha scritto la sua ex consigliera Fiona Hill in un libro, Trump pensa che l’Ucraina sia russa e che non ci sia niente di male se Putin se ne prende un pezzo.

IL RUOLO DELL’ALLEANZA

L’Europa dovrà dunque fare da sola. Il segretario della Nato Jen Stoltenberg, ipotizzando che le armi che la Nato dà a Kiev possano essere usate anche per colpire obiettivi in Russia, ha già cominciato a preparare il terreno. Anche il G7 sta studiando, per ora senza esito, il modo di inviare a Zelensky, dalle riserve russe sequestrate in Europa, finanziamenti e aiuti che bastino per tutto il 2025, che siano cioè a prova di Trump. Se ne riparlerà in Puglia. Le tensioni con Washington non riguarderanno solo la guerra, ma anche la politica commerciale, la lotta al cambiamento climatico, la stessa storica alleanza tra America ed Europa che fu determinante per salvaguardare la democrazia e per sconfiggere chi voleva, 85 anni fa, invadere la Cecoslovacchia per riprendersi un po’ di territorio che considerava suo, e poi non si è più fermato.

L’Unione Europea dovrebbe, se Trump sarà rieletto, decidere una risposta comune e trasformare in uno stimolo all’unità le nuove minacce che arriveranno dagli Stati Uniti. I leader europei danno sempre l’impressione di faticare a lavorare insieme anche nei momenti migliori, ma in realtà è proprio in quelli difficili che hanno dimostrato di saperlo fare: all’esplodere della crisi economica e anche nella lotta al Covid, e poi nelle decisioni prese in aiuto dell’Ucraina. Ma c’è anche il forte rischio che la pressione alla quale li sottoporrebbero Putin da una parte e Trump dall’altra possano invece portare a divisioni ancora più forti.

LE DIPENDENZE

L’Europa oggi dipende per il 50% dalle forniture di energia americane e bisognerà evitare che Trump adotti veramente, come ha minacciato, dazi del 10% su tutte le importazioni. Qualche Stato dell’Unione, magari in regola con i pagamenti alla Nato, potrebbe essere tentato a discutere una pace separata.

C’è poi un ultimo scenario, che non va scartato. Trump, come ogni populista, guarda al breve termine. Le cose che dice oggi gli servono a vincere le elezioni, quelle che dirà domani, approfittando come fanno tutti della scarsa memoria degli elettori, potrebbero essere diverse. Non è impermeabile alle argomentazioni: se l’Europa dovrà armarsi di più, potrebbe ad esempio farlo privilegiando le armi americane. Ci sarà spazio per discutere e per trattare. Ma bisognerà più che mai che l’Unione Europea lo faccia con una sola voce. Un’impresa disperata, ma vitale per la sua sopravvivenza.