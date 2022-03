Venerdì 18 Marzo 2022, 00:06

Le trattative di pace ci sono, con tutte le difficoltà che le punteggiano e con le incognite che gravano sulla grande tragedia in corso e sulle modalità per uscirne, e non potranno che intensificarsi e in qualche modo concretizzarsi i negoziati necessari a far finire la guerra. Sì, ma dove tenerli, quale sarebbe il luogo più adatto ad ospitare le iniziative di pace? Roma, per la sua storia, per la sua vocazione, per la natura stessa di Capitale europea - e quello in corso è un conflitto europeo inserito nel più ampio scenario geopolitico che coinvolge le massime potenze planetarie - ha il posizionamento giusto per diventare la sede in cui si può sbloccare, parlandosi, confrontandosi, coinvolgendo tutti gli attori in campo, l’attuale situazione già gravissima e che rischia di subire una escalation ancora più distruttiva di quella in atto. Uno studioso di valore, autore tra l’altro di uno dei manuali di storia più diffusi, Giovanni Sabbatucci, è arciconvinto che la Capitale italiana debba giocare un ruolo come set della pace. «La vedo bene come luogo del negoziato, ma speriamo che un negoziato vero si abbia in tempi rapidi, perché questo sarebbe in continuità - osserva Sabbatucci - con l’immagine positiva che questa metropoli politicamente va sempre più assumendo negli ultimi anni. Anche grazie a un posizionamento giusto da parte della nostra politica, e non facciamoci distrarre dai vari smarcamenti partitici e dalle polemiche di Palazzo, sullo scenario internazionale, e al fatto che lo Stato italiano che a Roma si riassume ha acquisito una crescente rispettabilità agli occhi di tutti».

Dunque il Campidoglio come scenario, come fu per i Trattati d’Europa del 1957 in cui nacque l’Europa economica, di una possibile conferenza di pace visto che già cominciano a circolare bozze di un possibile accordo in 15 punti come quello svelato in queste ore dal Financial Times? «Non sta a noi indicare né la location né i partecipanti, quello che voglio dire - incalza Sabbatucci - è che Roma ha la doppia forza di essere il centro dello Stato laico italiano e il centro della cristianità. Il grande storico Theodor Momsen, dopo che Roma diventò Capitale del Regno, disse che in questa città non si sta senza avere un’idea grandiosa. E che cosa c’è di più grandioso, e di più universale, che siglare proprio qui una pace storica?».

Proprio Roma, a Villa Madama, oggi ospita l’incontro tra i premier Draghi, lo spagnolo Sanchez, il portoghese Costa, il greco Mitsotakis (in video-collegamento) e la rilevanza di questo summit dei Paesi mediterranei, ossia per un bel pezzo di Ue alle prese con la guerra russo-ucraina, è sotto gli occhi di tutti. Ma si può fare anche altro e di più. Così spiega Romano Prodi: «Dobbiamo capire bene che cosa si stanno dicendo i diplomatici, a cominciare da quelli cinesi e americani, che comunque il loro primo incontro lo hanno tenuto la settimana scorsa appunto a Roma. Washington e Pechino sono le due potenze da cui dipendono i destini di questa guerra e gli equilibri che ne deriveranno. E Roma potrà avere un ruolo importante affinché ci sia un confronto positivo e capace che possa rivelarsi risolutivo, in quanto siamo un Paese che ha ottimi rapporti sia con gli Stati Uniti sia con la Cina. Questa nostra posizione di equilibrio rende Roma adatta a stare al centro delle trattative diplomatiche».

Magari più adatta di Parigi, perché lì è in corso la campagna presidenziale e Macron ha già preso una serie di iniziative, per ora senza risultati, per portare Putin a più miti consigli. Londra? Troppo schierata con gli Stati Uniti, vista da tanti come eccessivamente bellicista e poi Boris Johnson è considerato uno statista sui generis. Berlino, dove molti spingono perché la Merkel diventi la grande mediatrice? I profondi rapporti tedeschi con Mosca in questi decenni possono essere un fattore a favore ma anche contro, e comunque Scholz si è appena insediato come Cancelliere ed è pur sempre l’ex segretario di Schroeder attualmente impegnato in una mediazione personale con il capo del Cremlino. Sergio Romano, storico ed ex ambasciatore a Mosca, si chiede: «Perché Roma e non Losanna o Ginevra, città della Svizzera neutrale per eccellenza? Perché Roma e non, per esempio, Francoforte che è uno dei cuori pulsanti dell’Europa? Il fatto è che Roma ha qualcosa che altri non hanno. Ha il Papa».

Sta forse dicendo che Francesco dovrebbe diventare San Francesco? «No», incalza l’ambasciatore Romano, «dico soltanto che queste cose le fa lo Stato laico: è potestà del potere civile quella di lavorare per accordi politici e strategici e per dare alla geopolitica una sistemazione il più possibile ordinata e con il minor tasso possibile di conflitti. Ma il Papa, con la diplomazia vaticana, potrebbe dare una mano. E sarebbe felicissimo di darla. Il protagonismo di Roma in questa vicenda lo riguarderebbe in pieno». Anche se però c’è chi dice che proprio la presenza della Chiesa rischierebbe di essere una complicazione per il ruolo di Roma e non un aiuto. La pensa così un altro storico illustre, Emilio Gentile. Il quale osserva: «Il fatto che Roma è la città dei pontefici non l’ha mai rafforzata nel suo ruolo politico concreto, le ha impedito di esprimere una sua voce autorevole e pesante nel mondo che prescinda dal magistero cattolico. Questo per Roma è sempre stato un problema. Una grande trattativa di pace in questa metropoli verrebbe, vuoi o non vuoi, riferita sempre al Papa e anche questa volta impallidirebbe la potestà laica». Punti di vista. Quel che è certo è che, oltre alla vocazione (e non c’è certo bisogno di andare a ritroso fino alla pax romana di augustea memoria), Roma è il teatro quasi naturale di eventi epocali per il carico di memoria che incarna e per lo standard di eccellenza e di forza non solo evocativa ma anche pratica che pure di recente ha dimostrato di avere. Ha gestito nello scorso ottobre il vertice del G20 facendo un ottima figura agli occhi dell’opinione pubblica internazionale, per non dire - nel luglio precedente - del G20 sulla Cultura con Draghi collegato in mondovisione che al centro del Colosseo lancia questo messaggio: «L’Italia dovrebbe essere patrimonio dell’umanità». Questa sua essenza fa di Roma il posto giusto dove lavorare perché l’umanità, in questa crisi che sta mettendo a repentaglio la sicurezza e la vita di tutti, si dia la chance non retorica ma fattuale di far tacere le bombe.

Francesco Rutelli elenca quattro motivi, ma potrebbe dirne di più, per cui sarebbe perfetto scegliere Roma come terreno di dialogo e di costruzione. «Il trattato istitutivo della comunità europea nel ‘57 - osserva l’ex sindaco - fu firmato, non a caso, nella sala degli Orazi e Curiazi: le due famiglie che si uccisero tra di loro e che sono simbolo delle divisioni più tremende, anche tra parenti. Perché Orazi e Curiazi erano parenti e lo sono anche, mi si passi l’accostamento, gli ucraini e i russi, popoli fratelli ora in guerra. Voglio dire: Roma come motore di riconciliazione. Un altro motivo è questo: non va dimenticato che qui nacque nel 1968 il Club di Roma. Lo fondò Aurelio Peccei, riunì intellettuali, scienziati, premi Nobel e fu il primo gruppo a occuparsi a livello planetario della questione energetica e climatica. La stessa che adesso è al centro delle problematiche riguardanti la guerra e le sue conseguenze». Motivo numero tre? «I crimini contro l’umanità in Ucraina sono il grande tema», incalza Rutelli: «Ebbene, la Corte penale internazionale è nata proprio dall’accordo che fu preso a Roma nel 1998, quando ero sindaco. In più, a suggerire la centralità di Roma in questa fase, c’è il fatto che quella in corso è una dolorosissima guerra tra due confessioni ortodosse del cristianesimo. Il dialogo ecumenico negli ultimi decenni è stato promosso a Roma e trova in questa città una sede naturale di sviluppo».

L’importante è che nel frattempo tacciano le armi. Dopo di che Roma è attrezzatissima a svolgere un compito di riunificazione, che verrebbe da considerare naturale per tutto ciò che è e che rappresenta.