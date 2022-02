Venerdì 25 Febbraio 2022, 00:14

Vladimir Vladimirovic Putin è stato capace di scrivere una delle pagine più brutte della storia mondiale e di quella russa, violando tutti i principi delle Nazioni Unite, del diritto internazionale, della coesistenza tra gli Stati sovrani e della decenza. Invocando pretestuose richieste di intervento per asserite minacce e giustificando un atto di invasione con la scusa grottesca di “demilitarizzare” e “denazificare” l’Ucraina (offendendo il tributo dell’Ucraina alle persecuzioni naziste), dimostrando peraltro di non conoscere la storia della “grande Russia” e del ruolo svolto dall’Ucraina.



Molti avevano ritenuto/sperato che lo schieramento massiccio di truppe e mezzi per esercitazioni fosse un bluff, e forse all’inizio lo era, ma poi gli eventi hanno preso una piega diversa. Dobbiamo porci la domanda: alla fine ha Putin rispetto alla comunità euro-atlantica che non è stata capace di fermarlo? In realtà, hanno, abbiamo, perso tutti sull’Ucraina, in primis naturalmente il popolo ucraino. Lo scontro con il mondo occidentale e con l’Ucraina Putin lo aveva già iniziato prima dell’invasione sue due fronti che caratterizzano i moderni conflitti, quello della cyber-sicurezza e della comunicazione, quest’ultimo anche con un utilizzo mirato dell’intelligence (che tuttavia ha funzionato da ambo le parti consentendo agli americani e alla Nato di scoprire il gioco vero di Putin). E’ purtroppo difficile prevedere quanto dureranno le operazioni delle truppe russe e quali costi il popolo ucraino dovrà sopportare. Ma alla fine Putin dovrà fare marcia indietro e dalle armi si ritornerà ai tavoli del negoziato diplomatico.

Perché abbiamo tutti perso? Si sapeva che in Europa e negli Stati Uniti nessuno sarebbe stato disposto a “morire per Kiev”, e lo aveva capito bene anche Putin, il quale, prigioniero di manie di grandezza zariste e post-sovietiche, ha forzato la mano violando l’integrità territoriale dell’Ucraina con un attacco su vasta scala non limitato alla regione del Donbass e quindi alle due repubbliche separatiste riconosciute da Mosca, Donesk e Lugansk che, richiedendo un aiuto militare, sono state il pretesto formale dell’invasione. Ma perché? Cosa è successo? E perché l’Ucraina? E’ necessario fare un passo indietro di qualche decennio. Dopo la caduta del Muro di Berlino a novembre del 1989 e il successivo sfaldamento dell’Unione Sovietica a dicembre del 1991 molti tra gli ex-stati dell’Urss guardarono all’Europa e alla Nato come ad ancore di sviluppo civile e economico e di salvezza. Questo processo di avvicinamento alle famiglie europee ed atlantiche venne subito avversato da Mosca, che fu però costretta ad accettarlo anche perché da parte occidentale, lo si deve ricordare, non ci furono forzature. Si ricorse con intelligenza e visione storico-politica a privilegiare una volta l’avvicinamento all’Unione Europea e una volta quello alla Nato, ma soprattutto si riuscì a mantenere un canale aperto con Mosca. Quale era alla fine la linea rossa che non doveva essere oltrepassata? La Russia non poteva accettare di avere ai propri confini a ovest stati membri della Nato. Questo significava che non potevano esserci accelerazioni su quel processo, e così è stato per tanti anni.



A un vertice Nato a Bucarest nell’aprile del 2008 venne sì riconosciuto il principio della “porta aperta” per l’Ucraina e la Georgia, ma senza fretta. Le accelerazioni recenti sulle aspirazioni ucraine nei confronti della Nato hanno preoccupato Mosca. Da qui i negoziati e gli incontri bilaterali tra leader occidentali e Putin e Lavrov. Ma è mancata una visione strategica dei rapporti intra-europei, dei lavoro dei professionisti di una diplomazia riservata e, soprattutto, è mancato un disegno di un’architettura europea di sicurezza, in presenza di altri pericoli da non sottovalutare. Non trascuriamo la situazione in Georgia, né quella in Bielorussia, dove già sono dispiegate decine di migliaia di soldati russi. Il tutto complicato da un altro “fenomeno” sul quale l’Occidente e l’Europa dovranno seriamente concentrarsi, l’innaturale avvicinamento tra Mosca e Pechino, con la prima alla quale qualcuno dovrebbe spiegare come sia più conveniente un fronte comune con gli europei per contenere il crescente gigante cinese.

Come uscirne? Certamente non con un intervento militare di forze della Nato che nessuno dei paesi dell’Alleanza atlantica vuole. Nel breve periodo, pensando all’Ucraina, con sanzioni economiche più stringenti, colpendo oltre agli oligarchi anche le transazioni finanziarie, e con un’offerta di riprendere il negoziato politico in vista di un assetto di sicurezza credibile e stabile e, al tempo stesso, costruire le premesse per una nuova conferenza pan-europea sul modello di quella di Helsinki. In questa prospettiva, l’Italia ha tutte le carte giuste per svolgere un ruolo di primo piano.