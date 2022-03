Domenica 6 Marzo 2022, 00:11

Quando si fermerà Putin? E, soprattutto, chi lo fermerà? Purtroppo, le risposte appaiono tristemente scontate. Si fermerà quando avrà riportato l’intera Ucraina sotto il suo tallone, e non sarà certo la Nato a impedirglielo.

Questo non significa che il risultato sia già scritto: il valoroso popolo ucraino sta facendogli pagare cara quella che, comunque vada, sarà una vittoria di Pirro, capace di svelare al mondo il suo vero volto. La smodata volontà di potenza dell’anziano inquilino del Cremlino costringe anche noi a riflettere, e parecchio, sulla solidità della nostra architettura di sicurezza.



Il continuo riferimento alla possibilità di una guerra nucleare, evocata talvolta apertamente talaltra elusivamente, è lo strumento attraverso il quale Putin si rivolge alle nostre opinioni pubbliche, largamente schierate a fianco della vittima e contro il predatore, per spaventarle e per provare a vanificare il richiamo del presidente ucraino Zelensky ai comuni valori europei per cui il suo popolo si batte con tanto coraggio e per cui chiede il nostro aiuto. Ma l’allusione alle armi atomiche è anche un messaggio inviato all’Alleanza Atlantica in cui esibisce la consapevolezza che, sul terreno, la Nato ha poco o nulla tra quel velo di truppe schierate ai suoi confini orientali e le testate nucleari tattiche e strategiche.



Detto con la massima franchezza: se Putin, chiusa la partita ucraina, volesse arrivare fino al Baltico, occupare Estonia, Lettonia e Lituania, che cosa potrebbe fermarlo? È una ipotesi improbabile ma non impossibile e quindi dobbiamo prenderla in considerazione, per poter adottare le contromisure necessarie. Contromisure che, ad ora, risultano insufficienti. Perché la credibilità della difesa dell’Alleanza riposa oggi principalmente sulla deterrenza nucleare, sul fatto che di fronte a un attacco convenzionale contro uno dei suoi membri più esposti alle provocazioni russe, più vicini alla linea del fronte, l’Alleanza potrebbe rispondere anche con un attacco nucleare. È puntando sulla non credibilità di questo meccanismo che Putin potrebbe andare “oltre l’Ucraina”. Del resto, siamo davvero sicuri che Washington, Londra o Parigi sarebbero pronti a decretare la fine del mondo per ricacciare i carri russi da Riga, Tallin o Vilnius? È la debolezza delle forze convenzionali della Nato e il loro mancato e massiccio dispiegamento permanente sui confini orientali a impedire di avere un’effettiva capacità dissuasiva verso possibili colpi di testa da parte del Cremlino. La deterrenza, perché possa davvero funzionare, deve operare a tutti i livelli della minaccia: convenzionale, cibernetico, economico e nucleare, così da non consentire che sia l’avversario ad imporci l’escalation. Funzionava analogamente anche durante la Guerra Fredda, e da quell’epoca abbiamo forse tratto la lezione sbagliata. Ricorderete l’espressione “equilibrio del terrore”, che si riferiva a come l’equilibrio tra Est e Ovest fosse “garantito” dagli arsenali nucleari dei due contendenti. Ecco, credo che ci siamo fatti ipnotizzare dal concetto di “terrore”, perdendo così di vista quello di “equilibrio”: quest’ultimo inteso non come mera parità nelle capacità complessive in campo, ma come sinonimo di “ordine”, ovvero di situazione stabilmente e reciprocamente accettata dalle due superpotenze. In questo senso, le armi atomiche “fissavano”, “caricavano”, “istituzionalizzavano” l’equilibrio, ma non lo “producevano”. La deterrenza era peraltro già assicurata da massicci dispiegamenti di forze convenzionali, la cui eventuale distruzione nel corso di un’invasione avrebbe prodotto un’ecatombe tale da rendere praticamente automatico il ricorso alle armi nucleari.



Ma oggi tutte queste condizioni sono mutate. La Russia di Putin disconosce apertamente l’ordine raggiunto in Europa dopo la fine della Guerra Fredda. Lo rifiuta sistematicamente almeno dal 2007, lo ha ribadito in tutti i suoi documenti ufficiali di dottrina strategica e di politica estera, lo ha contestato ricorrendo all’uso della forza in Georgia e in Ucraina (due volte). In queste condizioni gli armamenti nucleari non “fissano” proprio un bel niente o, per meglio dire, “esasperano un disequilibrio”. Già questo dovrebbe essere sufficiente a preoccuparci, ma ancora di più dovrebbe farlo l’inadeguatezza delle nostre forze convenzionali: in termini di mezzi adeguati (numero di carri pesanti, di aviogetti di quinta generazione, di navi di superficie), personale militare e loro concreto dispiegamento. È a partire da questa suggestione, che Putin potrebbe scegliere la rischiosa carta dell’azzardo, proseguire fino al Baltico, sancendo la fine della Nato e l’asservimento della Ue. Ed è solo ponendovi rapido rimedio che potremo impedirglielo e ristabilire una pace che non sia una resa.