Venerdì 11 Marzo 2022, 00:00

A Versailles nel 1919 iniziò il tramonto dell’Europa, a Versailles ora sembra proprio che l’Europa risorgerà. Naturalmente si tratta di due Europe piuttosto diverse. Una, nel 1919, usciva dalla prima guerra mondiale con l’affermarsi di un ruolo determinante degli Usa, incapace di unirsi in una ricostruzione condivisa, orientata a quella che J. M. Keynes definì con una frase famosa una «pace cartaginese». Non le portò bene. La Germania cercò la rivincita mettendosi in mano ad Hitler, la rivoluzione bolscevica aveva sconvolto gli equilibri, gli Usa dopo un periodo isolazionista dovettero riconsiderare il loro ruolo mondiale. E arrivò la nuova guerra che definitivamente abbatté l’orgoglio dell’egemonia europea, con un continente diviso in due aree di influenza, la sua parte occidentale alleata degli Usa, ma in un ruolo decisamente minore, quella orientale ridotta a banale satellite di Mosca. La faticosa costruzione dell’Unione Europea che parte nel 1953-54 quando fallisce la Comunità Europea di Difesa, ma poi cresce come mercato comune arriverà nel 1989 a vedere il crollo dell’Urss e ad avviare una certa riunificazione del continente. Ma eravamo ancora abbastanza reticenti, se non lontani, nel costruire un’Europa che fosse qualcosa di più di una confederazione abbastanza bloccata dalle diffidenze fra i suoi membri.



Chi ha pensato di ricostruire la carta europea degli imperi, cioè lo zar Putin, ha fatto fare un salto in avanti alla storia: l’Unione europea si trova di fronte al fatto che senza mettere in campo la sua dimensione complessiva, senza darsi una struttura di solidarietà reciproca, sarà a rischio, per non dire che avrà la certezza che gli Stati che la compongono vengano stritolati nella morsa che si è attivata per ridisegnare il quadro dell’ordine internazionale.

Emmanuel Macron è un leader che ha un occhio di riguardo alla storia, per cui crediamo che abbia consapevolmente scelto come location per un Consiglio europeo, che non era solo straordinario ma che è di guerra (per quanto di una guerra ancora, e speriamo a lungo, anomala), proprio quella reggia di Versailles che ospitò il fallimento nel 1919 di dare all’Europa, stremata dalla Grande Guerra, una sistemazione equilibrata. E’ un luogo emblematico per una ripartenza di grande significato storico.



E’ quanto sta avvenendo? Ci sono molte ragioni per avere fiducia, anche se nella storia nulla si decide in un solo giorno e in un solo evento. Al momento i leader europei si mostrano consapevoli di quanto sia complicato affrontare il nuovo tornante che si è aperto e che certo non si chiuderà neppure se, come pure speriamo con fermezza, si riuscissero a fermare le armi in Ucraina ed a trovare una sistemazione di compromesso. L’aver dovuto affrontare questa fase dopo due anni di pandemia ha avuto il suo lato positivo, perché tutti si sono resi conto delle fragilità del nostro sistema di benessere, della nostra “società dell’opulenza” (per quanto già in crisi). Nessuno, neppure gli Stati messi meglio, è in grado da solo di superare di slancio la contingenza attuale attingendo a risorse che aveva a riserva.

La nuova Europa, o meglio la rinnovata Ue, marcia peraltro sulle spalle di quanto è stato costruito nel cinquantennio precedente, a partire dalla ritrovata asse fra Francia e Germania, peraltro quest’ultima in una collocazione diversa, perché si è unificata ed arriva a riprendere anche un ruolo militare che le pareva precluso, senza che questo susciti allarmismo fra i partner. Possiamo con qualche orgoglio dire che anche il nostro paese fa la sua figura, perché a guidarlo c’è una persona che era già stata investita della fiducia dei membri dell’Unione che lo avevano messo alla guida della Bce. Non è un fatto banale e non va sottovalutato, perché non si fa politica europea senza avere politici che come tali si sono fatti valere e sono accettati. Poi Draghi arriva a Versailles come guida di un governo che vuole usare i fondi europei per rimettere l’Italia in grado di essere uno dei motori della ripresa generale ed ha dimostrato di volerlo fare senza cedere ai condizionamenti di un quadro politico interno complesso.



Tutto questo non ci fa certo dimenticare le difficoltà che ci saranno, perché oggi gioca un ruolo positivo l’emozione e l’indignazione verso una rottura ingiustificabile della lunga “pace europea”. Sappiamo bene che ci saranno nodi da affrontare: gli egoismi nazionali non spariscono dall’oggi al domani, le vedute lungimiranti non sono risorse che si trovano ad ogni angolo di strada, ci saranno colpi di coda della storia (nella parte orientale ci sono tanto odi quanto interessi diversi da quelli della parte occidentale). Però è necessario riconoscere che dietro alle consapevolezze che hanno maturato le componenti migliori della classi politiche europee c’è anche in molti paesi (Italia inclusa) la maturazione di classi dirigenti, sociali, economiche, intellettuali, che si sono abituate a “ragionare europeo”, che si sentono parte di una stessa comunità europea di destini perché sanno bene che in una transizione come quella che si è avviata non ci sono possibilità di salvarsi da soli, a meno che non si accetti di divenire gli insignificanti vassalli di questo o quell’altro degli imperi che tentano di ricostruirsi.