Venerdì 22 Aprile 2022, 00:09

Per anni abbiamo avuto in Italia una destra filo putiniana, oggi costretta a mostrare il suo ravvedimento operoso. Ma, siccome siamo un Paese fantasioso, ora corre l’obbligo di annotare, a pochi giorni dalla controversa celebrazione del 25 aprile, la nascita, per converso, di una “sinistra trumpiana”. A fare da capofila, come si sa, si è candidata l’Anpi, ma essa è largamente supportata dalla multiforme compagine di intellettuali che, in tutti i talk show, sostengono tesi analoghe.

Naturalmente nessuno di loro accetterebbe mai di essere accomunato all’”odiato” ex presidente Usa. E, in effetti, per ideologia, stili di vita e persino per postura e abbigliamento, sono distanti anni luce dal vaporoso tycoon di New York. Ma, proprio per questo, appare ancora più sorprendente l’oggettiva coincidenza dei loro pensieri sulla geopolitica del mondo.

Quali sono, infatti, di fronte all’invasione dell’Ucraina, le due principali issues strategiche di questa sinistra? La prima è molto chiara: separare in modo netto, e magari irreversibile, il destino dell’Europa da quello degli Stati Uniti. Obiettivo reso manifesto con apodittiche prese di posizione: la guerra conviene solo a Washington per indebolire Putin, non a noi; è folle seguire gli americani nell’invio di armi a Zelensky, così la pace si allontana; tutte note di una colonna sonora che pretenderebbe un’autonoma iniziativa di pace dell’Unione Europea. Dimenticando che Macron, Scholz e Draghi ci hanno inutilmente provato, trovandosi di fronte un muro di niet da parte di Putin. La seconda strategia è altrettanto netta quanto antica: rompere con la Nato. È sua infatti la responsabilità di quel che è accaduto avendo, con l’allargamento ad Est, “provocato” Mosca. Al punto che l’Anpi ne bandisce le bandiere dalle manifestazioni del 25 aprile.

Ebbene, non credo sia difficile riconoscere in queste istanze i vecchi desiderata di Donald Trump. Egli, infatti, conquistò la Casa Bianca disegnando un nuovo identikit dell’America nel quale il disprezzo per l’irrilevante e debosciata Europa si sposava con un’inedita simpatia per Mosca e, in ogni caso, raccontava la manifesta volontà di farla finita con la Nato. America first, fu il suo proclama. E ci riuscì: spezzando in due l’Occidente e mettendo in soffitta le vecchie alleanze e la Nato, in favore di una nuova “entente cordiale” con il Cremlino. Ed è paradossale che, nel momento in cui l’Occidente sta finalmente voltando pagina, proprio settori della sinistra italiana riesumino, pur partendo da posizioni opposte, la stessa narrazione geopolitica: un’Europa senza America e senza Nato, alla ricerca di un’intesa con Putin. Il fatto poi che, guarda caso, sul banco degli accusati finisca Joe Biden, proprio il leader che ha liberato gli Usa e il mondo da Trump, non fa che chiudere il cerchio delle coincidenze.

Sia chiaro: “trumpiano” per noi non è affatto un insulto. È semmai la fotografia di quel che è stato e può tornare ad essere un pericolo mondiale: la divisione politica, culturale e militare dell’Occidente. Perciò mette conto occuparsene. Per qualche decennio, dopo il crollo del muro di Berlino, abbiamo immaginato che gli Stati-nazione fossero al tramonto e che la globalizzazione avrebbe unito i popoli sotto le bandiere dei vantaggi commerciali. Che il benessere avrebbe ucciso le ideologie. Niente di più sbagliato e la guerra di Putin ci ha fatto riaprire gli occhi. Giganteschi Stati-nazione - Cina, Russia, India - hanno nel frattempo scommesso sul tramonto dell’Occidente, guadagnando posizioni di dominio e di consenso in tutto il mondo, puntando in definitiva a sostituirci nel governo del XXI secolo. Non c’è dubbio, perciò, che si è aperta da tempo (mentre noi eravamo distratti) una nuova confrontation mondiale tra gli Stati autocratici e le democrazie liberali. In palio il controllo e la gestione delle risorse, tecnologiche, alimentari, energetiche del pianeta. Ma anche uno scontro di valori che Putin non ha certo nascosto motivando la sua invasione.

Qualche anno fa il cardinal Martini descrisse così questa confrontation: «O sviluppo economico nella libertà politica, ma senza coesione sociale, oppure sviluppo economico e coesione sociale ma senza libertà politica». Dunque: autocrazia o democrazia, questo è l’aut-aut.

Se così stanno le cose non c’è dubbio che solo attraverso una nuova comunione politica (rinnovata rispetto a quella della guerra fredda) l’Occidente, forte di un’Europa che finalmente diventi una potenza unita, avrebbe le carte in regola per partecipare da protagonista al futuro del pianeta. È appunto l’unità che sta muovendo i suoi primi passi in questi giorni. Viceversa, se l’Occidente si dividesse come voleva Trump, o se gli Stati Uniti perdessero la loro leadership, oppure, ancora, se l’Europa non riuscisse a diventare una vera Unione, in ciascuno di questi casi, l’area delle democrazie liberali scivolerebbe verso l’irrilevanza.

E lo scenario geopolitico del mondo subirebbe un roll back oggi neppure immaginabile, mutando il destino stesso del concetto di libertà. È anche questa la posta in gioco nella guerra d’Ucraina.