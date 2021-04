26 Aprile 2021

La recente sentenza della Corte Costituzionale sul caso finanziario FMR in materia del diritto al silenzio (Il Messaggero del 21 aprile) non ha avuto nell’opinione pubblica il rilievo che ci si poteva aspettare. È stata accolta come se si trattasse della logica prosecuzione del principio che il soggetto imputato di un reato non può essere obbligato a rendere testimonianza contro se stesso: un principio, questo, di civiltà giuridica che ovviamente è fuori questione.

Tutt’altra è però la questione relativa al caso FMR. Non siamo nel campo del diritto penale, nel quale ciascuno ha la garanzia di potersi difendere nel modo che ritiene più opportuno. Nel caso FMR si tratta di disposizioni in materia finanziaria. Il che cambia l’oggetto del problema. L’interesse pubblico in gioco è diverso. Nel diritto penale si discute di tutela del diritto alla difesa dell’individuo, in quello finanziario l’interesse dell’ordinamento riguarda la veridicità delle comunicazioni al mercato. Occorre ricordare infatti che perché il mercato possa operare proficuamente è indispensabile che tutti coloro che vi partecipano godano dello stesso livello e della stessa qualità di informazioni. In sostanza, ciò che persegue la legislazione e ciò che devono garantire le autorità preposte alla tutela del mercato, non è costituito da altro che dalla parità di trattamento di tutti i suoi partecipanti. La legge non vuole che qualcuno possa disporre di informazioni che altri non hanno e, soprattutto, che le possa usare. Non a caso, per questo motivo, sono previste apposite fattispecie di reato.

Non basta. Il sistema ha costruito anche una sorta di rete di sicurezza, conferendo alle autorità di mercato il potere di richiedere dati e notizie, da poter poi diffondere al mercato intero, al fine di evitare disuguaglianze nella conoscenza da parte dei singoli operatori. E se un’impresa non porta a conoscenza del mercato i dati di cui questi dovrebbe avere disposizione, essa può essere invitata a fornirli da parte delle autorità di mercato, tanto più che si tratta di dati che sono indispensabili per poter valutare il comportamento di chi ne dispone e li occulta.

Insomma, la ratio della normativa in campo penale è profondamente diversa rispetto a quella in campo finanziario. Nel primo caso si tratta di consentire a un imputato di difendersi; nel secondo caso invece il diritto al silenzio più che favorire chi tace, danneggia il mercato e chi vi partecipa. Si tratterebbe dunque non di uno strumento di autotutela, bensì di un mezzo per causare un danno a terzi. Non solo. Mentre nel caso del diritto penale il diritto al silenzio ha luogo successivamente alla commissione di un reato ed è finalizzato esclusivamente a garantire la difesa dell’imputato, nel campo finanziario il diritto al silenzio sorgerebbe prima della commissione di un eventuale illecito e servirebbe esclusivamente a consentire a colui che ha intenzione di compierlo di ottenere una sorta di garanzia.

Tra l’altro, in questo modo l’interpretazione che deriva da l’intervento della Corte Costituzionale potrebbe avere l’effetto di incentivare la commissione dell’illecito. Colui che intende agire al di fuori delle regole ha tutto l’interesse a non far conoscere a nessuno, e tanto meno alle autorità di vigilanza, quale siano le sue reali intenzioni e, soprattutto, su quali elementi fattuali o finanziari si basa il suo comportamento. Se un approccio del genere si diffondesse nel mercato, il risultato sarebbe che nessuna notizia sensibile verrebbe portata a conoscenza degli operatori di mercato e le contrattazioni avverrebbero sotto un velo di ignoranza che non consentirebbe a nessuno di formarsi una ragionevole giudizio sulla adeguatezza del prezzo di quel bene che si intende vendere o comperare.

L’effetto finale non sarebbe altro che un crollo di fiducia e una fuga dal mercato, con specifico riferimento a quello nazionale. E ad essa si aggiungerebbe anche la constatazione della completa inutilità delle autorità di vigilanza. Soprattutto di quella preordinata allo scopo di rendere trasparente il mercato e di diffondere la conoscenza degli eventi che lo riguardano a tutti i suoi partecipanti. Ove ciò accadesse, si creerebbe non solo un danno al mercato, ma si rischierebbe di travolgere l’interesse fondamentale alla tutela degli investitori e dei risparmiatori, garantita, è bene ricordarlo, dalla Costituzione repubblicana. Per questa ragione, prima di esprimere una valutazione compiuta sulla decisione della Corte, è giusto attendere le motivazioni della sentenza: solo conoscendo il processo logico che ha portato a quel verdetto si potranno valutare appieno gli effetti che ricadranno sul sistema.