Martedì 31 Ottobre 2023, 23:45

La Repubblica di Turchia, fondata all’inizio del Ventesimo secolo con una lotta di liberazione nazionale di quelle che si sono viste raramente nella storia, ha compiuto 100 anni. La Repubblica, che mira all’ascesa, alla rinascita e alla costruzione in linea con le esigenze dell’era moderna della Nazione e dello Stato turco, quasi rinati dalle proprie ceneri sotto la guida di Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sta avanzando con passi determinati verso i suoi nobili obiettivi.

I meccanismi di tutela, introdotti periodicamente come ostacolo alla piena manifestazione della sovranità nazionale, sono stati superati grazie al fatto che il popolo ha saputo difendere la propria volontà sia alle urne che in strada. La risposta, data alla prima occasione alle urne, agli interventi che hanno tentato di usurpare la volontà del popolo e la posizione assunta il 15 luglio 2016, sono stati gli indicatori più importanti di come la nazione ha difeso la propria volontà. La partecipazione democratica e il rispetto della volontà delle urne sono diventati, nel corso degli anni, sempre più radicati in Turchia.

UNA TURCHIA PIÙ PROSPERA

Le iniziative infrastrutturali che la Turchia ha compiuto negli ultimi anni sotto la guida del nostro Presidente Recep Tayyip Erdoğan costituiscono le pietre miliari di una Turchia prospera. Il risultato più importante a livello locale degli investimenti infrastrutturali è l’aumento del benessere sociale. Una Turchia forte che abbia completato le proprie infrastrutture, avrà più voce in capitolo nella propria regione. Grazie ai progressi degli ultimi anni, la Turchia è più rispettata negli equilibri internazionali e svolge con successo il ruolo di playmaker nelle questioni regionali, soprattutto in Medio Oriente e nel Caucaso. Anche per quanto riguarda il recente conflitto israelo-palestinese, l’atteggiamento politico, focalizzato sulla soluzione e che evidenzia la dimensione umanitaria della questione, messo in atto sotto la guida del nostro Presidente Recep Tayyip Erdoğan ne è una dimostrazione. Come dimostrano chiaramente l’Ucraina, il Karabakh e gli altri problemi della regione, la Turchia è diventata un playmaker e un paese leader nella sua regione mentre la Repubblica va verso il suo secondo centenario.

IL MONDO È PIÙ GRANDE DI CINQUE

Stiamo assistendo al fatto che le strutture internazionali come il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite risultino incapaci di risolvere i problemi globali e che, anzi, li trasformino in crisi sempre più profonde. È chiaro che occorre creare organizzazioni internazionali più adatte allo spirito del nuovo secolo e della nuova era e che rispettino i nuovi equilibri. La Turchia si sta preparando ad una nuova congiuntura internazionale multiculturale e multi attoriale, in linea con il motto dichiarato dal nostro Presidente che recita “Il mondo è più grande di cinque”.

La Turchia utilizza efficacemente i canali umanitari e quelli diplomatici nonché i moderni strumenti di interazione tra Stati come la diplomazia pubblica, per risolvere i problemi globali e regionali. L’atteggiamento umanitario e rispettoso del diritto internazionale nei confronti dei movimenti migratori di massa, le soluzioni illustrate nell’accordo sul Corridoio dei Cereali e che nelle loro conseguenze riguardano non solo una regione ma anche una geografia molto più ampia, in particolare l’Africa, mostrano l’effettivo potere e il potenziale della Turchia.

Uno dei problemi più importanti del mondo di oggi in futuro è quello dell’ambiente e del clima. Nel secondo centenario della Repubblica, la Turchia è determinata a svolgere un ruolo da leader e pionieristico anche in questo campo. Le questioni climatiche e ambientali richiedono una maggiore cooperazione globale. Diventa sempre più difficile, per l’attuale struttura internazionale priva di una mente e di una volontà comuni, trovare soluzioni efficaci ai problemi climatici e ambientali. La Repubblica di Turchia prosegue il suo cammino in tutti i settori richiesti dalla modernizzazione, aderendo a tutti i princìpi delle sua fondazione. Il nuovo secolo della Repubblica sarà il Secolo della Turchia.

*Presidente della Comunicazione della Presidenza della Repubblica di Turchia