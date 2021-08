Sabato 7 Agosto 2021, 00:05

Fermiamoci un istante, riavvolgiamo il nastro. Torniamo indietro al 2 luglio, trentasei giorni fa, Allianz Arena di Monaco di Baviera. Prima considerazione: non era ancora iniziata l’estate, questa fantastica estate italiana. Chi poteva dirlo? Nessuno. Anzi, era ancora difficile pronosticare pure la vittoria azzurra agli Europei di calcio. Dunque, siamo alla mezz’ora del quarto di finale con il Belgio, fin lì avversaria tosta, come ci si aspettava. C’è un’azione dell’Italia, Ciro Immobile invoca il pallone, lo contende ad un avversario, poi improvvisamente cade a terra come colpito a freddo, si rotola, da una parte e dall’altra, con il difensore belga indignato, ma l’azione prosegue, la palla finisce a Barella, che la scarica in rete. Immobile si rialza di scatto come Lazzaro.

Corre a esultare con i compagni, perfino. Vantaggio azzurro, è l’inizio della nostra epopea, ma ancora non lo sappiamo, tutt’al più cominciamo a sperarlo. Non lo sanno nemmeno i nostri storici avversari, gli inglesi in primis, che già si sentono vincitori della competizione, in quanto inventori del calcio, ma non sanno ancora quanto quel “coming home” gli si ritorcerà contro. E insomma, per tornare al nostro Immobile, la sua palese simulazione quella sera fa il giro del mondo, dei social, dei bar, soprattutto dei pub. Ciro deriso (se lo meritava), gli italiani trattati come i soliti furbacchioni, quelli che se possono vincono fregandoti. Il caro vecchio Gary Lineker, un artista del calcio poi riciclatosi come arguto ma un po’ inacidito commentatore, ride sguaiatamente in diretta tv, Alan Shearer, mitico centravanti che alternava gol a sportellate, dà a Immobile del “patetico”. Siamo alle solite, manca solo che la solita rivista tedesca tiri fuori la solita copertina con la pistola sul piatto di spaghetti. Alè.

Torniamo a oggi, trentasei giorni dopo. Un mese, non un anno. In un mese abbiamo vinto l’Europeo di calcio. Detto così, è banale. Perché abbiamo vinto, e convinto: per la prima volta nella nostra storia abbiamo portato a casa un trofeo giocando stabilmente nella metà campo avversaria, imponendo il nostro gioco, forse prima di tutto il nostro spirito, un’inedita miscela di coraggio e intelligenza. In questo modo, ci siamo guadagnati l’ammirazione dell’Europa. Da “i soliti italiani” a “i nuovi italiani”. Ripensando a quell’11 luglio, e a tutto quello che è venuto dopo, viene facile dire: la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini è stata una lezione, per il Paese - già allora facevamo considerazioni sociopolitiche e analisi economiche del successo -, per gli italiani - che si riversarono in strada e nelle fontane come ai bei tempi prima del Covid -, per tutti gli altri sportivi, che in quei giorni - evidentemente - mandarono a memoria non il gioco, ma i gesti della Nazionale. Gli abbracci, l’allegria, lo spirito di squadra, la voglia di andare oltre le proprie possibilità, ma insieme, perché solo stando insieme si compiono certe imprese. E questa è una grande, forse la più grande lezione dello sport, universale. E noi in questo campo, storicamente, non abbiamo rivali. E storicamente, anche e soprattutto nello sport, ci è successo quando abbiamo toccato il fondo. Quando siamo ripartiti dalle macerie. Abbiamo ricostruito, abbiamo vinto, siamo diventati i migliori. Questa volta, siamo anche andati oltre, scoprendoci perfino gli uomini più veloci del mondo. O quelli che saltano più in alto. Noi, che non siamo proprio dei giganti. Questo, onestamente, non ci era mai capitato. Ma questa è una lunga marcia, che lo sport italiano ha iniziato il 13 novembre 2018, in una mesta, mestissima serata milanese, quando non riuscimmo a battere la Svezia e restammo fuori dal Mondiale di calcio.

Noi, i quattro volte campioni, i quasi sempre presenti. Ecco, immaginatevi un effetto domino: quel fallimento portò all’ingaggio di Roberto Mancini, che ha costruito una nuova Nazionale, con una nuova filosofia, vincente e convincente. E quel successo, ottenuto in quel modo, ha ispirato tutti gli atleti italiani che di lì a poco sarebbero partiti per Tokyo, che in cuor loro devono aver pensato: se ce l’hanno fatta Chiellini e Bonucci, possiamo farcela anche noi. E così è arrivata l’impresa di Jacobs, e dopo quanti atleti avete sentito dire “l’oro di Jacobs ci ha dato una spinta in più”?

Ps Che gli avversari battuti siano sempre gli inglesi, nel calcio, nella vela, nell’atletica, per noi resta un dettaglio. Per loro, qualcosa di più.