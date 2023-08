Venerdì 11 Agosto 2023, 00:23

Torinesi falsi e cortesi? Altroché, diranno i romani più cinici. C’eravamo illusi della squisitezza dei modi sabaudi, la cortesia, il distacco, il riserbo, il pudore. Eravamo educati al culto delle piccole cose di pessimo gusto cantate da Guido Gozzano, alla malinconia sentimentale di Pavese, alla sprezzatura di casa Ginzburg, all’ironia perfida e chicchissima di Fruttero&Lucentini, cantori di leggendarie tresche collinari tinte di giallo. Mai e poi mai ci saremmo aspettati che Torino, la piccola Parigi, la patria degli snobismi, della misura sommessa, dell’ellissi elegante, scivolasse nella dismisura di un gesto di violenza rissoso e vendicativo. Eppure è successo. E’ successo che un commercialista di fama, uno di quegli stimati professionisti che siedono nei consigli di amministrazione e assistono clientele prestigiose, come compete ai protagonisti della vita mondana fatalmente associati alla élite, ai quali demandare la testimonianza di modelli di vita e di comportamento, cadesse senza vergogna in un errore di gusto. E vi cadesse addirittura di sua sponte, travolto dalla rabbia per un presunto amore tradito, e del piacere della vendetta che l’ha spinto a sputtanare la promessa sposa licenziandola su due piedi alla vigilia delle nozze, con tanto di vacanza premio da egli stesso pagata per lei e il di lei amante, suo rivale, in un’isola greca.

La novità non è tanto nel proclama del cornuto pronunciato da una consolle di dj durante una festa in collina e prontamente ripreso dai telefonini degli astanti. E nemmeno sta nella freddezza tribunalizia quasi causidica con cui il professionista torinese ha stilato la contabilità dei torti subiti, sillabando con voce rotta le parole scritte su un fogliettino di carta, per evitare di parlare a braccio. La vera novità sta nella violenza del gesto, in quell’offesa assoluta alla civiltà e a ogni forma residua di civiltà che da che mondo è mondo si regge su una sana ipocrisia e sull’uso conseguente della stessa. Senza ipocrisia, niente civiltà; e a maggior ragione, niente libertà per l’individuo: ne era talmente convinto non solo Blaise Pascal (“nemmeno in manicomio siamo liberi di dire a qualcuno ciò che davvero pensiamo di lui”) ma anche Benjamin Constant, il liberale che detestava la trasparenza democratica cara invece a Jean-Jacques Rousseau, e che nella vita privata fu l’amante fedifrago e più volte tradito di Madame de Staël, al punto da affidare all’ ”Adolphe”, meraviglioso romanzo, la trasfigurazione delle sue pene. Ma chi mai avrebbe potuto immaginare che nella città delle buone maniere, delle piccole cose di pessimo gusto, del sorriso cortese da contrapporre alle nefandezze della vita si sarebbe arrivati alla dimissione della civiltà con un attacco ferale al pudore, quella linea sottile del non detto che dovrebbe proteggere l’affinità dei cuori, e che invece cedendo al rancore e al sospetto per sete di vendetta finisce per stravolgerla. Difficile poi stupirsi dei femminicidi. Davanti a un gesto di tale violenza, perpetrato in un contesto sociale rarefatto e apparentemente mòndo dalle passioni, duole constatare che la fine della civiltà ormai colpisce tutti, senza eccezioni.